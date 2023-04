Usai Ungkap Perselingkuhan, Sang Istri Hapus Semua Foto Virgoun dari Instagram

JawaPos.com - Istri musisi Virgoun, Inara Rusli, telah menghapus semua foto sang suami usai mengungkapkan perselingkuhan Virgoun dengan perempuan lain. Di akun Instagram Inara @mommy_starla, tak tersisa foto Virgoun yang selama ini cukup banyak menghiasi media sosial miliknya. Yang ada hanya fotonya bersama ketiga buah hatinya hasil pernikahan dengan Virgoun sejak 2014.

Inara pun banjir komentar positif dari netizen yang meminta kuat menghadapi masalah perselingkuhan Virgoun. Dilihat Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), berbagai komentar membanjiri posting-annya.

“Teh yang sabar ya, teteh kuat banget dari tahun 2021, udahan teh klo laki selingkuh, soalnya itu habbit, enggak akan pernah bisa kita kendalikan sekalipun dia udh bikin surat pernyataan,” komen @mikhailari***.

Baca Juga: Sang Istri Ungkap Perselingkuhan Virgoun yang Dilakukan Sejak 2021

“Keep strong and go start you new life, tidak ada yang namanya khilaf, selingkuh itu dilakukan dengan sadar. Jangan lagi kasih kesempatan kalo gak mau sakit lagi,” saran @ndraulia***.

“Wanita hebat baik dan sesabar kak Ina. Aku ngikutin kak Ina dari dulu sampe kak Ina hijrah. Ini cewek secantik dan sebaik ini disia-siain. Yang sakit hatinya gue, mau cari cewek kayak apa lagi? Ini jelas cewek baik-baik loh. Nyari yang nakal,” tulis @fitriaghani***.

Sementara itu, berbanding terbalik dengan Inara, di akun Instagram Virgoun masih tersisa beberapa foto lama kebersamaannya dengan Inara dan buah hatinya. Tercatat, dia mengunggah kebersamaan dengan keluarga utuhnya kali terakhir 30 Januari 2023.

Baca Juga: Istri Bongkar Surat Pengakuan Virgoun soal Pengakuan Perselingkuhan

“I love you all,” tulisnya pada caption foto bersama Inara dan ketiga buah hati mereka.

Di posting-an ini, sang istri masih sempat berkomentar baik-baik. “Sayang kalian,” responsnya di kolom komentar.

Dan, setelah ini, tak ada lagi posting-an Virgoun bersama istrinya, melainkan soal aktivitas band dan bersama anak-anaknya saja. Hingga, secara mengejutkan perselingkuhannya diungkap Inara, yang terjadi sejak 2021 dan sempat membuat surat perjanjian tak main perempuan lain lagi pada 2022, namun ternyata dilanggar pentolan band The Last Child tersebut.