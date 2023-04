Lee Seung-gi akan Sapa Penggemarnya di Jakarta pada 24 Juni 2023

JawaPos.com-Artis asal Korea Selatan Lee Seung-gi akan menggelar konser bertajuk "2023 Lee Seung-gi Asia Tour 'The Dreamer's Dream – Chapter 2'" bertempat di Istora Senayan, Jakarta, pukul 19.00 WIB pada 24 Juni 2023.

Menurut keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin, konser tersebut dikurasi serta dikonsep secara khusus oleh Lee Seung-gi. Menurut penyelenggara, para penggemar nantinya akan disuguhi penampilan spesial termasuk akan diungkap berbagai topik seperti lembaran kehidupan Lee Seung-gi yang baru.

Penyelenggaraan acara konser Lee Seung-gi di Jakarta sendiri didukung oleh Viu sebagai bagian dari Viu Scream Dates. Penggemar bisa mendapatkan tiket konser mulai 26 April 2023 melalui tiket.com. Penggemar juga dapat memperoleh informasi lebih detail melalui akun media sosial Viu Indonesia.

Sebagai informasi, Tur Lee Seung-gi di Asia tersebut akan dimulai di Seoul, Korea Selatan, pada 4 Mei 2023. Kemudian tur berlanjut ke Tokyo, Osaka, Taipei, Manila, Kuala Lumpur, Singapura, dan Jakarta, serta berakhir di Bangkok pada 15 Juli 2023.

Lee Seung-gi populer melalui lagu debutnya yang dirilis pada 2004 berjudul "Because You're My Woman". Sejak itu, dia merintis karier tidak hanya sebagai penyanyi melainkan juga aktor dan pembawa acara.

Lee Seung-gi membintangi sejumlah drama dan film termasuk Viu Original "The Law Cafe" (2022), "Mouse" (2021), dan "A Korean Odyssey" (2017-2019). Dia juga membawakan beberapa variety show populer seperti "Strong Heart" (2009-2012), "1 Night & 2 Days" (2007-2011) dan "All the Butlers" (2017). (*)