Shakira Jasmine dan Karyanya yang Personal, Ingin Ajak Pendengar Merasakan Cerita

JawaPos.com - Shakira Jasmine memulai karier profesional di dunia musik sejak 2018. Perempuan kelahiran Cimahi, 12 Oktober 2002, itu pun sudah merilis beberapa single seperti Stalking (2018), Tarik Ulur (2021), Meant 2 Be (2021), dan Just a Crush Thing (2022). Atas karyanya itu, dia terpilih sebagai duta Spotify EQUAL Indonesia bulan Januari. Wajah Shakira pun saat itu sempat muncul di billboard Times Square New York, Amerika Serikat. Jawa Pos berkesempatan mewawancarai Shakira Senin (10/4) lalu di Graha Pena, Surabaya, tentang karyanya yang punya cerita. (ka/c7/len)

Halo Shakira. Bagi kamu, seberapa bermakna bisa terpilih menjadi duta Spotify EQUAL?

Sangat bermakna. Jadi sebuah statement bahwa aku serius di musik. Jadi bentuk apresiasi buat aku juga. Aku bisa hadir di dunia permusikan dan di situ bisa menghasilkan karya yang bisa diterima.

Lagu-lagu Shakira juga banyak bahasa Inggris ya?

Sebenarnya baru dua terakhir, Meant 2 Be sama Just a Crush Thing. Aku juga lagi garap album. Dan, kebetulan Just a Crush Thing jadi trek pertama, lalu Meant 2 Be, single aku sama Nuca, masuk trek ketiga. Rencananya, ada 12 lagu di album itu, mostly berbahasa Inggris.

Proses album sampai saat ini bagaimana?

Aku baru beresin demo kemarin. Sekarang, lagi mau rekam-rekam vokal sama take video clip. Bulan depan rilis (satu single lagi, Red). Kalau album masih lama, timeline-nya masih panjang, hehehe.

Sedikit bocoran dong, soal karya terbaru.

Jadi aku bikin story line, nyambung dari trek pertama sampai trek berikutnya. Liriknya storytelling, tentang perfect date yang waktunya bisa kapan aja. Aku ingin menggambarkan euforianya.

Trek pertama, Just a Crush Thing, berarti awal kisah ya?

Iya, di album nanti aku penginnya bercerita. Just a Crush Thing ini masuk proses pendewasaan, dari aku muda ketika I have a crush on somebody. Tapi, karena insecure, ya sudah, cuma naksir doang.

Kalau Meant 2 Be soal apa?