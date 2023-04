YG Entertainment Bantah Rumor Rose BLACKPINK Pakai Narkoba

JawaPos.com – Rose BLACKPINK menjadi perbincangan belakangan ini. Muncul rumor bahwa dia mengonsumsi narkoba. Kabar itu kali pertama mencuat setelah Riccardo Tisci, mantan chief creative officer Burberry, mengunggah foto Rose di sebuah pesta. Rose tidak sendiri. Dia bersama beberapa orang yang duduk mengelilingi meja.

Salah satunya adalah aktor Kang Dong-won, yang membuat mereka juga dirumorkan berpacaran. Namun, yang paling menjadi perhatian fans adalah wajah Rose yang terlihat sedang teler. Selain itu, ada benda di atas meja yang tampak seperti narkoba. Foto itu dihapus Tisci setelah rumor tersebut memanas. YG Entertainment selaku agensi BLACKPINK pun segera buka suara soal itu.

’’Kami mengungkapkan bahwa rumor yang terkait dengan Rose BLACKPINK yang tersebar di berbagai komunitas online, media sosial, dll jelas merupakan informasi palsu,’’ kata agensi tersebut Jumat (14/4) sebagaimana dilansir dari Soompi. YG Entertainment juga berjanji melacak penyebar rumor tersebut.

’’Kami mengambil tindakan hukum terhadap tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan mencemarkan nama baik artis agensi kami,’’ lanjutnya.

Kendati demikian, beberapa warganet masih meragukan keterangan agensi tersebut dan menuduh Rose benar-benar memakai obat-obatan terlarang bersama teman-temannya.

Di sisi lain, kabar baik datang dari rekan bandmate Rose, Jennie BLACKPINK. Sebagai salah seorang cast serial HBO The Idol, Jennie diundang untuk menghadiri 76th Cannes Film Festival yang dihelat pada Mei mendatang. ’’Dia diundang. Belum diputuskan dia akan datang atau tidak,’’ kata YG Entertainment.

The Idol termasuk serial dalam kategori Out of Competition, yakni film yang ditayangkan di Cannes Film Festival, tetapi tidak ikut berkompetisi. Serial itu menceritakan seorang penyanyi pop bernama Jocelyn (Lily-Rose Depp) yang menjalin cinta dengan pemimpin sekte penuh teka-teki bernama Tedros (The Weeknd). The Idol akan menjadi debut Jennie di dunia akting. Dia berperan sebagai Angel.

76th Cannes Film Festival juga bakal diwarnai film-film asal Korea lainnya. Salah satunya, Hopeless yang dibintangi Song Joong-ki. Ada juga Cobweb yang dibintangi Song Kang-ho. Cobweb akan ditayangkan di section Un Certain Regard dan Out of Competition. (adn/c14/ayi)