Kabar Bahagia, Penyanyi Rinni Wulandari dan Jevin Julian Dianugerahi Putra Kedua

JawaPos.com - Penyanyi Rinni Wulandari dan sang suami, Jevin Julian sedang bahagia. Pasalnya, keduanya baru saja dianugerahi anak kedua. Ini setelah Rinni melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki.

Ini adalah putra kedua Rinni Wulandari dan Jevin Julian, setelah yang pertama bernama Nord Kiano Julian lahir pada 2018 lalu. Sedangkan, bayi yang baru dilahirkan diberi nama Clef Kiora Julian.

Hal ini diunggah langsung penyanyi jebolan Indonesia Idol tersebut di Instagram pribadinya. “Welcome to the world ‘Clef Kiora Julian’ we love you so much!” tulisnya di akun @rinni_w, dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group) pada Selasa (11/4).

Tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendoakan. Berkat doa-doa itu, proses persalinannya berjalan lancar. Ibu dan bayinya juga sehat.

“Terima kasih buat semua yang udah mendoakan keluarga kecil kami, alhamdulillah anak kedua kami lahir dalam keadaan sehat,” tambah Rinni.

Bersama keterangan tersebut, Rinni Wulandari memperlihatkan potret kebersamaan keluarga kecilnya yang kini telah memiliki anggota baru. Rinni tampak masih terbaring di ranjang kamar rumah sakit.

Tampak juga pada postingan itu anak pertama Rinni yang bernama Nord Kiano Julian. “I’m so grateful that God chose me to be your mom. I love you Nord & Clef!” ungkapnya pada posting-an lain.

Banyak artis yang turut bahagia dengan kabar ini. Sebut saja Krisdayanti, “Selamat ya sayang hebat mama muda yang kuat,” komennya di posting-an Rinni.

“Alhamdulillah selamat nini, welcome anak ganteng! Teman mainnya Nochi, masha Allah semangat MengASIhi kembali,” ucap Tantri Kotak.

Seperti diketahui, Rinni Wulandari menikah dengan Jevin Julian pada 7 Mei 2017. Mereka memulai hubungan saat bersama setelah cinta lokasi karena tampil bersama di acara televisi The Remix yang tayang di salah satu stasiunTV swasta.