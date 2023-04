BTOB Siap Comeback Awal Mei 2023

JawaPos.com - Grup idola K-pop BTOB bersiap kembali ke panggung musik alias comeback pada awal Mei 2023. Hal ini resmi diungkapkan agensi Cube Entertainment pada Rabu (5/4).



“BTOB akan melakukan comeback pada awal Mei. Mereka juga telah menyelesaikan syuting video musik untuk lagu baru tersebut pada akhir Maret," kata mereka seperti disiarkan Soompi.



Seperti dilansir dari ANTARA, BTOB resmi akan kembali setelah satu tahun tiga bulan sejak perilisan album penuh ketiga berjudul Be Together dengan lagu utama The Song pada Februari tahun lalu.



Sementara itu, baru-baru ini, pemimpin BTOB, Seo Eun-kwang atau Eunkwang, diumumkan akan menjadi presenter baru program 'Weekly Idol'. Eunkwang akan bersama Lee Mi-joo atau dikenal sebagai Mijoo saat memandu program tersebut.



Keduanya menggantikan Eunhyuk dari grup idola K-pop Super Junior dan Kwanghee ZE:A yang telah berpartisipasi dalam program itu selama tiga tahun terakhir. Keduanya dijadwalkan mengundurkan diri setelah siaran 12 April 2023.