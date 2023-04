Segera Tamat, Sutradara Bocorkan 5 Fakta Tentang Serial 'Call It Love'

JawaPos.com - 'Call It Love', Drama Korea yang dibintangi oleh Lee Sung-kyoung dan Kim Young-kwang akan tamat pada Rabu, 12 April 2023 mendatang, ditayangkan secara eksklusif di Disney+ Hotstar.



Melalui sebuah wawancara bersama sang sutradara, Lee Kwang-young, dia membagikan sejumlah fakta menarik seputar drama Korea 'Call It Love'. Serial ini mengetengahkan cerita menyentuh penuh makna tentang cinta dan kehidupan.



Berikut sejumlah fakta menarik yang disampaikan sang sutradara tentang 'Call It Love'.

1. Cinta Mampu Mengubah Kehidupan



Meski banyak drama Korea mengangkat cerita tentang cinta, sang sutradara meyakinkan bahwa makna cinta dalam Call It Love jauh lebih mendalam. Pasalnya, cerita serial ini sampai mengulik kekuatan cinta yang mampu menggerakkan mengubah kehidupan seseorang.



“Drama ini tak hanya fokus tentang mencintai dan dicintai, tapi juga bagaimana hidup seseorang bisa berubah karena cinta. Wujud cinta bisa dalam berbagai bentuk seperti romansa, pertemanan, keluarga, dan ikatan lainnya,” kata Lee Kwangyoung.



2. Adegan Makan Pun Merefleksikan Makna



Tak selalu adegan yang menyentuh atau emosional, tapi makna tentang hidup juga dapat disampaikan lewat adegan makan. Lee Kwang-young mengatakan, kedalaman cerita juga bisa disampaikan lewat makan.



"Ketika Woojoo memasukkan banyak makanan sekaligus ke dalam mulutnya, berarti ia sedang mengalami hari yang berat. Dongjin juga selalu mengambil sesuatu untuk dimakan, bahkan dalam situasi yang membuatnya sulit menelan apapun, karena ia harus bertahan hidup. Inilah pesan yang ingin ditunjukkan, bagaimana orang berjuang menghadapi hidup," katanya.



3. Alasan Memilih Lee Sungk-young dan Kim Young-kwang



Lee Kwang-young mengungkap alasan kenapa dirinya memilih Lee Sungkyoung dan Kim Youngkwang memerankan karakter Woojoo dan Dongjin. Menurutnya, pemilihan terhadap keduanya merupakan pilihan paling tepat untuk judul ini.



“Performa Lee Sungkyoung benar-benar di luar ekspektasiku. Ia seorang yang sangat ceria, keceriaannya yang dipadukan dengan lidah yang tajam benar-benar menjadi suatu gabungan yang pas. Sedangkan untuk Kim Youngkwang, aku selalu berpikir bahwa ia memiliki sisi yang kesepian di balik personanya yang tenar. Aku pernah bekerja sama dengannya dan aku memberikan kepercayaan sepenuhnya bahwa dia benar-benar bisa mendalami dan memahami karakternya," paparnya.



4. Sutradara Memilih Sendiri OST



Lee Kwang-young tak sengaja mendengar lirik lagu 'Secret Garden' yang dinyanyikan oleh Lee Sang Eun di radio. Dia yang terpikat pada liriknya langsung terpikirkan akan cerita serial Call It Love khususnya terkait kisah Woojoo dan Dongjin.



“Aku terpikat dengan liriknya. Kita mencintai seseorang dan tak hanya ingin mereka membahagiakan kita, tapi kita juga ingin jadi lebih bahagia karena ada mereka yang menemani kita. Sama seperti yang Woojoo dan Dongjin rasakan," tuturnya.



5. Adegan favorit Woojoo dan Dongjin



Sang sutradara juga sampaikan adegan favorit dan emosional dalam drama ini. Untuk adegan Woojoo, dua mengaku adegan paling disukainya saat episode pertama ketika dia berjalan sambil memegang payung setelah menerima pesan mengabarkan ayahnya meninggal.



"Kalau diperhatikan baik-baik, Woojoo berjalan ke arah yang berbeda dengan orang lain-lainnya. Memperlihatkan Woojoo yang terjebak di masa lalu dan hidupnya seperti berjalan mundur,” tutur Lee Kwang-young.



Sedangkkn adegan favorit untuk karakter Dongjin, menurut sang sutradara terletak pada episode ketika ketika adegan di motel. "Setelah putus dengan pacarnya, dia tidak mau pergi camping, hal yang sangat disukai Dongjin. Terlihat Dongjin yang hanya tidur di motel tanpa mengganti bajunya. Adegan ini memperlihatkan bahwa ia sangat kesepian,” tandasnya.