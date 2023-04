Prof Mas Rahmah: Sistem Pengelolaan Royalti Masih Membingungkan

PERSETERUAN Ahmad Dhani dengan Once yang dipicu larangan Dhani kepada Once membawakan lagu-lagu Dewa 19 mendorong perhatian publik atas persoalan royalti dan hak cipta.

Berikut wawancara Jawa Pos bersama pakar hak kekayaan intelektual-hak cipta Universitas Airlangga Prof Mas Rahmah.

Bagaimana pandangan Anda tentang apa yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once?

Ada beberapa persoalan esensial yang menarik dalam kisruh Ahmad Dhani dan Once. Pertama, persoalan hak cipta atas lagu-lagu Dewa 19 hasil karya Ahmad Dhani dengan hak eksklusifnya. Kedua, izin atas penggunaan ciptaan lagu dan atau musik dan pelarangan penggunaan. Ketiga, masalah royalti atas penggunaan lagu dan atau musik yang masih karut-marut.

Apa itu hak eksklusif pencipta?

Lagu dan musik adalah karya yang dilindungi di dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf d UU Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Atas karya lagu dan/musik, pencipta memiliki hak cipta. Yaitu, hak eksklusif pencipta. Sebagai pencipta lagu/musik, Ahmad Dhani memiliki hak cipta yang berupa hak ekonomi dan hak moral. Dua hak tersebut adalah hak eksklusif pencipta. Yaitu, hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.

Hak ekonomi seperti apa yang dimiliki pencipta?

Hak ekonomi yang dimiliki pencipta diatur di dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta yang meliputi sembilan hak. Di antaranya, penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian atau salinannya, pertunjukan, pengumuman komunikasi ciptaan, dan penyewaan. Dalam konflik Ahmad Dhani dan Once, hak ekonomi yang menjadi poin sentral permasalahan adalah hak pertunjukan dan pengumuman (performing rights). Di sini, penciptalah sebagai pemegang hak eksklusif untuk mempertunjukkan dan mengumumkan lagu dan musik.

Bagaimana hak moral bagi pencipta?

Hak moral diatur di dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yang meliputi tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral ini tetap melekat pada personalitas pencipta dan tidak dapat dialihkan saat pencipta masih hidup. Kecuali, melalui wasiat yang pelaksanaannya dilakukan setelah pencipta meninggal dunia.

Apakah izin penggunaan karya cipta dilakukan secara langsung atau tertulis?

Dalam kasus antara Ahmad Dhani dan Once, ada dua cara pandang yang berbeda. Dhani merasa Once maupun EO (event organizer) tidak pernah meminta izin, baik melalui telepon, WhastApp, maupun secara tertulis. Namun, Once berpegang pada ketentuan Pasal 23 Ayat (3) UU Hak Cipta bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

