Ahmad Dhani: Lagu Love Is Blind Pernah Saya Tawarkan ke Once, tapi Ditolak Mentah-mentah

JawaPos.com - Ahmad Dhani bersama Andra Ramadhan di Dewa 19 menggandeng sejumlah musisi luar negeri merilis video klip lagu berjudul Love Is Blind. Bukan dinyanyikan vokalis atau mantan vokalis Dewa 19, lagu yang aslinya berjudul Cinta Itu Buta dinyanyikan oleh Jeff Scott Soto dan Dino Jelusic.

Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa sebelum dinyanyikan musisi luar negeri, dia sempat meminta Once Mekel untuk menyanyikan lagu itu. Dengan pertimbangan, Once memiliki penguasaan bahasa Inggris yang bagus. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak oleh Once.

"Lagu ini pernah saya tawarkan ke Once dan Once kurang merespons dengan baik. Ya saya maunya ada single baru dengan Once tapi ditolak mentah-mentah tak direspons," kata Ahmad Dhani di bilangan Thamrin Jakarta Pusat Selasa (4/4).

Baca Juga: Cemburu jadi Satu-satunya Lagu Dewa 19 yang Bakal Dinyanyikan Once

Ahmad Dhani sejak awal menargetkan lagu Love Is Blind dinyanyikan oleh Once. Ari Lasso bisa saja membawakannya namun dalam kacamata suami Mulan Jameela masih lebih bagus dinyanyikan oleh Once. Berhubung ditolak oleh Once, maka Ahmad Dhani kemudian memilikirkan konsep berbeda.

Ahmad Dhani lantas menggandeng sejumlah musisi luar negeri untuk terlibat dalam project ini. Selain Jeff Scott Soto dan Dino Jelusic, sejumlah musisi lain yang juga terlibat dalam project ini. Mereka adalah Ron 'Bumblefoot' Thal, Derek Sirenian, Simon Phillips, hingga Billy Sheehan.

Secara pribadi Ahmad Dhani mengaku puas lagu Love Is Blind dinyanyikan Jeff Scott Soto dan Dino Jelusic. Keduanya disebutnya mampu menyanyikan lagu Love Is Blind dengan sangat serius.

Baca Juga: Usai Lamarannya Diterima, Antonio Dedola Berjanji Jadi Cinta Terakhir untuk Nikita Mirzani

"Dilihat dari cara nyanyi mereka berdua, kelihatan bahwa mereka menganggap lagu ini bagus banget, karena nyanyinya bagus banget. kalau mereka nganggap lagu ini kurang bagus pasti nyanyinya jadi kurang bagus," kata Dhani.

Melihat hasil yang sekarang ini, dia justru bersyukur Once menolak tawaran dari dirinya. Sehingga lagu ini bisa dikolaborasikan dengan musisi luar negeri. "Kalau nggak (menolak) kan nggak jadi," kata Ahmad Dhani sambil tertawa.