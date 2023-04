Sedang Puasa Ditantang Duel di Ring Tinju oleh Jefri Nichol, El Rumi: Ladenin Gak Nih?

JawaPos.com - Aktor Jefri Nichol menantang putra musisi Ahmad Dhani, El Jalaludin Rumi untuk berduel di ring tinju. Bagi Jefri, El Rumi dinilai sebagai sosok yang tepat untuk diajak duel karena ketangguhannya, dikutip dari POJOK SATU.

"I wanna fight el rumi because he’s tall and big, and his record is 2-0 undefeated. (Aku mau melawan El Rumi karena dia berpostur tinggi besar, dan punya rekor belum terkalahkan 2-0, Red)” tulis Jefri dalam cuitannya di Twitter @jerfinichol.

Cuitan ini rupanya sampai ke El Rumi. Selang beberapa waktu setelah tantangan Jefri tersebut ramai menjadi perbincangan di kalangan netizen, El mengunggah screenshot cuitan Jefri melalui laman Instagram pribadinya.

“Lagi puasa, ada-ada aja godaannya, hmmm ladenin gak nih?!!” tulis El melalui akun @elelrumi.

Tak pelak, postingan El Rumi itu mengundang banyak komentar, termasuk dari komika Tretan Muslim.

“Klo tinju pake sarung ikut ane,” tulis @tretanmuslim.

Seperti diketahui, kedua seleb, Jefri Nichol dan El Rumi, memang memiliki kemampuan yang hebat dalam olahraga tinju. Jefri Nichol dikenal sering menantang para netizen atau pun meladeni mereka yang mengajak Jefri untuk adu tinju dan selalu memenangkan pertandingan tersebut.

Sementara El Rumi, pernah memenangkan pertandingan tinju dalam ajang pertandingan olahraga tinju gelaran Holywings Sport Show (HSS) Boxing 2 pada 2022 lalu, melawan Winson Reynaldi.