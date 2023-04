Jisoo BLACKPINK, IVE, aespa, dan NewJeans Ramai-Ramai Pecah Rekor

JawaPos.com - Bulan April dibuka dengan serangkaian rekor yang dicatat musisi perempuan K-pop. Minggu (2/4) Jisoo resmi memecahkan rekor Spotify.

FLOWER, single solo pertama personel tertua BLACKPINK itu, mencatat rekor streaming tertinggi pada hari pertama rilis di antara solois perempuan K-pop. Dalam 24 jam, lagu tersebut mencatat angka streaming 4,67 juta.

Di platform itu, ME, nama single album Jisoo, mendapat sambutan hangat. FLOWER dan All Eyes on Me, dua lagu di album tersebut, berhasil menembus 20 besar chart Global Top Songs.

FLOWER ada di peringkat keenam, sedangkan All Eyes on Me di peringkat ke-16. Di luar Spotify, album debut solo Jisoo juga sukses meraih rekor. ME mencatat angka penjualan hari pertama dan pekan pertama tertinggi bagi solois perempuan K-pop di Hanteo.

Selain itu, girlband IVE meraih catatan impresif lewat comeback single teranyar mereka, Kitsch. Minggu pagi, merujuk agregat data iChart, lagu tersebut menjadi single rilisan 2023 pertama yang mengantongi all kill.

Lagu itu menyapu bersih posisi pemuncak chart harian dan realtime beberapa layanan streaming musik utama Korea. Catatan itu pun berpeluang diulang kembali, mengingat album studio pertama IVE, I’ve, akan rilis pada 10 April.

Rookie SM Entertainment aespa tak ketinggalan menorehkan rekor di Jepang. Grup yang beranggota Karina, Giselle, Winter, dan Ningning tersebut menjadi grup luar Jepang yang paling cepat menghelat konser solo di Tokyo Dome. Maklum, ’’usia” aespa baru 28 bulan.

Mereka dijadwalkan tampil di venue konser terbesar Jepang itu pada 5–6 Agustus mendatang. Konser di Tokyo Dome sekaligus menjadi penutup tur konser arena SYNK: HYPER LINE yang tengah berlangsung di Jepang. Rangkaian konser yang terdiri atas 10 show itu telah sold out seluruhnya.

Rangkaian rekor ditutup dengan capaian NewJeans. Grup pelantun Ditto tersebut dinobatkan sebagai musisi pertama sepanjang sejarah yang menguasai Top 3 chart bulanan Melon selama tiga bulan berturut-turut. Hal itu dikonfirmasi agensi NewJeans, ADOR, via pernyataan resmi.

Merujuk rekapitulasi data yang dirilis pihak agensi kemarin, posisi pertama jadi milik Ditto, disusul OMG dan Hype Boy. Ditto juga mengantongi rekor sebagai lagu yang paling lama ada di peringkat pertama dengan total 99 hari atau 14 minggu. Catatan itu menggeser capaian BTS lewat Dynamite, yang menguasai posisi pertama selama 75 hari.