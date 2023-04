8 Aktor dan Aktris Korea yang Terjun ke Perfilman Hollywood

JawaPos.com - Panggung perfilman Hollywood memang terbuka untuk siapa saja yang memiliki kualitas akting mumpuni. Hal ini dibukti oleh delapan aktor dan aktris Korea Selatan. Kesempatan berkarya di Hollywood datang dalam bentuk film, acara TV, atau bahkan penampilan cameo, yang akhirnya mendapat banyak perhatian.

1. Ma Dongseok

Ma Dongseok. (Soompi)

Ma Dongseok sebenarnya tinggal di Ohio dan memiliki kewarganegaraan Amerika. Meskipun telah pindah ke Korea Selatan untuk fokus mengembangkan karier aktingnya, Ma Dong Seok kembali ke Amerika Serikat, bergabung dengan Marvel Cinematic Universe dalam 'Eternals'. Ia berperan sebagai Gilgamesh yang kasar.

Baca Juga: Surabaya Masuk Daftar Demand Seksi Budaya Korea

2. Lee Byung Hun

Lee Byung Hun punya kemampuan beragam yang mengesankan banyak orang. Aktor Korea Selatan ini tidak hanya fasih berbahasa Inggris, tetapi juga bahasa Prancis. Dia akhirnya menerima untuk berperan sebagai Storm Shadow di G.I.

Dia juga membintangi 'Terminator Genisys', 'Misconduct', 'The Magnificent Seven', 'The Fortress', dan 'Keys to the Heart'. Karier Hollywood Lee Byung Hun berkembang pesat.

3. Han Hyo Joo

Han Hyo Joo dikenal karena kecantikan dan bakatnya sebagai seorang aktris. Debutnya di Hollywood datang dalam bentuk seri spin-off Jason Bourne berjudul 'Treadstone'. Dia mampu menunjukkan pesona alaminya, bahasa Inggris, dan adegan aksi, yang dia kerjakan dengan sangat keras.

Baca Juga: Ben, Si Ratu Soundtrack Drama Korea Melahirkan Anak Pertama

4. Rain

RAIN. (Soompi)

Dalam karir menyanyi solonya, Rain tampil di Madison Square Garden dengan penonton yang terjual habis. Dari sini muncul peluang tanpa akhir untuk terkenal termasuk membintangi berbagai film seperti 'Speed Racer', 'Ninja Assassin', 'The Prince', dan banyak lagi.