Penyanyi Agatha Chelsea Ungkap Resep Agar Terhindar dari Dehidrasi

JawaPos.com - Aktris sekaligus penyanyi Agatha Chelsea mengungkapkan resep agar terhindar dari dehidrasi. Menurut penyanyi kelahiran bandung tersebut, salah satunya adalah mengonsumsi minuman yang mengandung air kelapa muda.

Berdasar itu, Agatha Chelsea yang merupakan Brand Ambassador Isoplus menyambut gembira kehadiran Isoplus Coco yang menjadi jawaban bagi kebutuhan hidrasinya.

“Isoplus Coco adalah pilihan hidrasi paling excellent buat aku yang aktif berkegiatan seharian. Apalagi kalo udah capek seharian syuting, sibuk bikin konten, atau sehabis berolahraga, pasti perlu hidrasi yang excellent biar gak dehidrasi," sebut Agatha Chelsea di Jakarta.

Baca Juga: Sang Ayah Meninggal Dunia, Tissa Biani: Selamat Jalan Papa

"Rasa air kelapa muda Thailand dalam Isoplus Coco ini juga nyegerin banget dan kandungan 7 ion lengkapnya bisa bantu pulihin energi dengan cepat. Bikin aku bisa lebih semangat buat jalanin aktivitas selanjutnya,” imbuh Agatha Chelsea.

Isoplus Coco memiliki kandungan 7 ion lengkap (Kalium, Kalsium, Natrium, Magnesium, Sitrat, Laktat, Klorida) dan dilengkapi dengan kesegaran air kelapa muda Thailand yang fresh & tasty.

Baca Juga: Kembali Saling Sindir, Nikita Mirzani Sebut Hotman Paris Pengacara Tak Laku

“Thailand dikenal sebagai salah satu produsen kelapa terbaik di dunia. Air kelapa muda Thailand memiliki aroma kelapa yang khas dan rasa manis yang disukai banyak orang. Hal ini sesuai dengan visi perusahaan ‘the good things in life should be accessible for all’ kami menghadirkan kualitas terbaik kelas dunia dengan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Devi Chrisnatalia, Brand Manager Ready to Drink (RTD) WINGS Group Indonesia.