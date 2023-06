Go Public, Maxime Bouttier Datangi Luna Maya dan Berikan Sebuket Bunga di Lapangan Tenis Senayan

JawaPos.com - Jalinan asmara Luna Maya dan Maxime Bouttier resmi go public. Ini setelah keduanya terang-terangan menunjukkan memiliki hubungan spesial di depan publik, tepatnya di event ‘Lagi-Lagi Tenis 2023’ di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Jumat (23/6) malam, dikutip dari POJOK SATU.

Di tengah kegembiaran kemenangan pasangan Luna Maya-Nia Ramadhani memenangkan pertandingan melawan Nagita Slavina dan Gege Elisa, sosokMaxime Bouttier jadi sorotan.

Dari video yang beredar, sang aktor rela turun ke pinggir lapangan dengan membawa sebuket bunga indah lalu memberikannya ke Luna Maya. Sang kekasih yang kaget langsung menyambut bunga itu dengan senyum lebar. Kemudian keduanya berpelukan dan tangan Max sempat mengelus pipi Luna. Momen pelukan disaksikan semua orang.

Momen tersebut viral dan di beberapa video lainnya, Maxime Bouttier tampak sudah berada di bangku penonton dengan membawa bunga itu dan bersorak sepanjang kekasihnya bertanding. Dia juga menemani Luna sepanjang persiapan di belakang venue.

Hal ini membuat fans couple pendukung pasangan ini kegirangan.

“Gokil ya, enggak jaim-jaim ke orang tu biasanya ditutup-tutupin kalau ada kamera seolah-olah ga ngakuin. Ini Maxim banget loh, dia cuex aja ada kamera ngintip, seolah-olah dia emang enggak takut dan enggak peduli orang mo ngomong apa. Dia nunjukin kalau dia emang sayang and care banget sama Luna, MasyaAllah,” tulis @bp_chand*** di akun fans couple @maximemoon, Sabtu (24/6).

“Akhirnya go public, netijen bisa tidur dengan nyenyak. So happy to see u, moon. U deserve all of this,” tulis intan180***.

“Ka Luna yang dapat bunga, aku yang jingkrak-jingkrak se-sweet itu max ke ka Luna.. dia memperlakukannya dg baik,” komen @husnul_zaka***.

Ini sejatinya momen kedua bagi Luna Maya dan Maxime Bouttier berada di publik sejak dihebohkan berpacaran. Sebelumnya, mereka menghadiri konser Suga BTS di ICE BSD Tangerang. Namun, saat itu, keberadaan mereka direkam diam-diam tidak seperti kali ini yang memang diperlihatkan di depan umum.