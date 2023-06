Adipati Dolken Belajar dari Stephen Hawking, TJ Ruth Naikkan Berat Badan 20 Kilogram

JawaPos.com - Film Why Do You Love Me dibintangi oleh 3 aktor berbakat yaitu - Film Why Do You Love Me dibintangi oleh 3 aktor berbakat yaitu Adipati Dolken Jefri Nichol , dan Onadio Leonardo . Film ini akan tayang mulai 29 Juni mendatang di bioskop, mengangkat cerita unik tentang kehidupan penyandang disabilitas.

Film Why Do You Love Me digarap oleh rumah produksi Max Pictures dengan cerita seru dan segar. Film ini dibuat selama masa pandemi Covid-19 mengadaptasi film Belgia berjudul Hasta La Vista rilisan 2011 dengan judul internasional Come As You Are.

Adipati Dolken selaku pemeran Baskara mengatakan, proses syuting film ini tidak ada kesulitan teknis dalam hal blocking. Sebab, karakter yang diperankannya tidak menuntut harus melakukan blocking yang berbeda-beda setiap melakukan proses pengambilan gambar.

"Kalau syuting kita suka mencermati betul soal blocking. Jadi Baskara di film blocking-nya cuma satu nggak perlu lagi mikirin teknis.Lebih ke jaga perasaan sih untuk menjalaninya," kata Adipati Dolken di bilangan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (22/6).

Untuk menghidupkan karakternya di film Why Do You Love Me, Adipati Dolken mengaku mempelajari ekspresi Stephen Hawking. Karena menurutnya, dia adalah contoh paling nyata sesuai dengan tuntutan karakter yang diperankannya dalam film.

"Dia itu contoh paling nyata dan mirip dengan kondisi gue di film ini. Meski tidak bisa bergerak, cara berpikir bisa jalan bahkan bisa lebih liar," ujarnya.

Sementara itu,TJ Ruth yang juga ikut memperkuat film Why Do You Love Me memiliki tantangan tersendiri untuk film ini. Dia pun menyebut, tantangan yang cukup berat dirasakannya adalah ketika harus menaikkan berat badan hingga 20 kilogram dalam waktu 1,5 bulan.

Menurut TJ Ruth, dirinya tidak melibatkan ahli nutrisi untuk menyulap tubuhnya menjadi gemuk.Namun dia memiliki cara khusus untuk menaikkan berat badannya.

"Gua minum susu sama pisang diblender setiap malam. Ini bisa juga jadi tips ya bagi yang mau menaikkan berat badan. Setelah 2 bulan, bakalan bengkak badannya," tuturnya.

Setelah selesai syuting film arahan sutradara Herwin Novianto, TJ Ruth tentu saja harus mengembalikan bentuk tubuhnya ke posisi seperti semula. Dia mengaku butuh waktu cukup lama untuk menurunkan bobot tubuhnya.

"Turun sendiri kebetulan. Lumayan lama sih tapi lama-lama turun kok. Aku kebetulan nggak suka olahraga, tapi jangan dicontoh ya," katanya.