The Corrs Gelar Konser di Jakarta, Ini Harga Tiketnya

JawaPos.com - Kabar gembira untuk para penggemar grup musik The Corrs. Band asal Irlandia itu akan menggelar konser di Indonesia, tepatnya di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada 18 Oktober 2023 mendatang.

Konser ini tentu sangat spesial karena mereka akan menyapa penggemar tanah air sekaligus menjadi konser reuni para personelnya. Mereka adalah Andrea (lead vocal), Sharon (violin, piano, vocal), Caroline (drums, piano, vocal), dan Jim (guitar, piano, vocal) setelah hiatus kurang lebih 18 tahun lamanya.

Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment mengatakan, pihaknya senang sekali membawa The Corrs konser di Indonesia. Baginya, ini kesempatan langka dengan pengalaman yang bisa jadi sekali seumur hidup. Terutama bagi mereka yang ingin mengenang kembali masa di mana karya-karya mereka terasa begitu hidup dan dekat di hati seiring The Corrs berada di puncak kesuksesan.

"Setelah penantian lama, kami sangat antusias menyambut kedatangan mereka karena sudah sangat lama ditunggu di Tanah Air. The Corrs akan membawa kita bernostalgia dengan lagu-lagu hits mereka yang legendaris”, kata Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment dalam keterangannya.

Dalam perhelatan konsernya nanti,The Corrs akan membawakan sejumlah lagu hits mereka seperti “Breathless”, "Runaway”, “What Can I Do”, dan “All The Love in The World” di hadapan para penggemar di tanah air.

Pihak promotor telah mengumumkan harga tiket The Corrs yang dapat dibeli mulai 21 Juni 2023 melalui www.thecorrsjakarta.com dengan 5 kategori tiket yang tersedia. Yaitu tiket kelas Festival (Standing) Rp 2.000.000, VIP Platinum (Seating) Rp 4.500.000, Gold (Seating) Rp 3.500.000, Silver (Seating) Rp 1.500.000, dan Bronze (Seating) Rp 1.000.000.

Sekedar informasi, The Corrs dipuji sebagai “band keluarga” paling sukses yang muncul dari akhir tahun 90-an. Dibentuk secara resmi pada tahun 1990 di Dundalk, County Louth Irlandia, grup ini telah merilis 7 album yang mendapat banyak pujian, termasuk debut mereka pada tahun 1995, Forgiven, Not Forgotten, dan album lanjutan mereka pada tahun 1997, Talk On Corners, album tersukses mereka hingga saat ini. Menariknya,album milik The Corrs telah terjual lebih dari 40 juta keping di seluruh dunia.

Selain itu, The Corrs juga berhasil memenangkan 24 penghargaan dari 48 nominasi sepanjang karier mereka, termasuk BRIT Award untuk 'Band Internasional Terbaik' pada tahun 1999 dan dua nominasi Grammy Award pada tahun 2001 untuk lagu “Breathless” dan “Rebel Heart”.

Selain pencapaian di industri musik, band ini dan para anggotanya juga dipuji di seluruh dunia karena kegiatan filantropi mereka serta mendapat pujian atas upaya dan kontribusi mereka untuk berbagai gerakan dan kegiatan sosial dan kemanusiaan bersama para artis besar di dunia.