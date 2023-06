Kim Mingue Terisak di Jakarta, Janji Akan Kembali Datang

JawaPos.com–Aktor Korea Selatan Kim Mingue sempat terisak di sela acara jumpa penggemar perdananya di Indonesia bertajuk Smile with Kim Mingue yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (17/6) malam.

Awalnya dia tersenyum lebar memperlihatkan kedua lesung pipinya kala melihat video dari penggemar untuknya. Dia lalu mendapatkan hadiah sebuah kue dan berkesempatan membaca pesan-pesan tulisan tangan penggemar salah satunya berisi harapan agar dia selalu berbahagia.

Dia tiba-tiba terisak dan terdiam beberapa saat. Setelahnya, Kim Mingue membacakan satu pesan lagi berisi permintaan untuk menyanyikan lagu yang pernah sang aktor bawakan dalam program I Can See Your Voice 4 beberapa tahun silam.

Dia lalu mengabulkan permintaan itu dan disambut jeritan penggemar yang antusias mendengarnya. Walau sempat lupa beberapa kata, dia tetap bernyanyi selama lebih dari 30 detik.

Pada akhir acara, Kim Mingue diminta mengungkapkan kesan-kesannya. Pertama-tama dia mengucapkan terima kasih pada semua penggemar yang meluangkan waktu untuk bertemu dengannya malam itu. Dia lalu terisak kembali dan menyeka bagian bawah matanya.

”Terima kasih untuk semuanya yang sudah meluangkan waktu ke sini. Semuanya dari jauh tetap mendukung aku. Semangat yang sangat besar untukku dan itu menjadi motivasiku untuk melanjutkan akting,” kata Kim Mingue seperti dilansir dari Antara.

Kim Mingue mengatakan, akan berusaha keras agar dapat membalas cinta para penggemar. Dia juga berencana untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek drama yang lebih variatif.

”Semoga yang di sini membuat memori yang luar biasa ya. Aku cinta kamu, terima kasih. Aku akan kembali ke sini untuk bertemu kalian, janji. Kalian juga janji akan datang lagi ya. Awas kalau enggak menepati loh,” tutur Kim Mingue.

Sebagai penutup, Kim Mingue berharap para penggemar mendapatkan kenangan yang baik melalui acara ini. ”Aku seterusnya akan mencoba membuat memori yang bagus untuk penggemar, setiap acara aku yang mendapat memori baik juga. Semoga hari ini semua mendapatkan memori yang baik,” ujar Kim Mingue. ”Aku cinta kamu,” ucap dia.