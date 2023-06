Fase Pertama DCU di Bawah Safran-Gunn: Sutradara The Flash Garap Batman: The Brave and the Bold

JawaPos.com – Setelah menangani The Flash, Andy Muschietti bakal kembali menangani proyek adaptasi DC Comics lainnya. Jumat (16/6) Muschietti diumumkan akan membesut Batman: The Brave and the Bold.

Film itu menjadi salah satu proyek DC Universe (DCU) pertama di bawah kepemimpinan Peter Safran-James Gunn, yang diumumkan pada awal tahun ini.

Selain itu, saudari sekaligus partner kreatif Muschietti, Barbara, juga dipastikan tergabung sebagai produser via label Double Dream. Meski sama-sama mengusung tokoh utama Batman, The Brave and the Bold dibuat berbeda dengan The Batman garapan Matt Reeves yang dibintangi Robert Pattinson.

Baca Juga: Harga Minyak Menguat Ditopang Membaiknya Prospek Permintaan

Dalam pernyataan resmi via Variety, film Batman baru itu mengadaptasi karya Grant Morrison. Dalam wawancara pada Januari lalu, Gunn sempat menyebutkan, serial komik itu kelak akan punya pengaruh besar dalam DCU versinya.

Dalam komik garapan Morrison, Bruce Wayne dikisahkan memiliki seorang anak kandung, Damian, yang nantinya jadi tandemnya, Robin.

Lewat keterangan itu pula, Gunn dan Safran menyatakan, Muschietti adalah sosok yang tepat untuk membesut The Brave and the Bold. Mereka menjelaskan, keputusan tersebut diambil bahkan sebelum mereka resmi tergabung sebagai co-CEO DC Studios. Ketika itu mereka telah menyaksikan rough cut The Flash.

”Film itu luar biasa –menyenangkan, emosional, dan seru– dan perhatian serta passion Andy atas karakter dan dunia (komik) itu terasa di tiap frame. Jadi, saat harus mencari sutradara The Brave and the Bold, hanya ada satu pilihan. Untungnya, Andy bilang ’ya’,” papar keduanya lewat keterangan resmi.

Baca Juga: Restitusi David Rp 100 M Lebih, Pengacara: Jika Ditanya Hati Ayahnya David, Dia Maunya Mata Balas Mata Saja

Hingga kemarin belum ada keterangan terkait penulis naskah untuk The Brave and the Bold. The Brave and the Bold akan menjadi bagian Gods and Monsters, fase pertama DCU generasi baru yang diperkenalkan Safran dan Gunn di awal 2023. Fase tersebut bakal terdiri atas beberapa serial dan film standalone.

Beberapa yang telah dikonfirmasi, di antaranya, ada prekuel Wonder Woman dan Superman: Legacy yang ditulis dan disutradarai Gunn serta serial misteri dengan lakon Green Lantern. Selain itu, karakter DC Comics favorit fans yang kurang populer –seperti Blue Beetle, Swamp Thing, maupun Booster Gold– juga akan diperkenalkan di DCU.

Di bawah DC Studios, DCU bakal berkonsep multisemesta. Tapi, tak semua film ada di satu semesta tunggal. Di luar Gods and Monsters, masih ada proyek DCU yang lepas dari linimasa tunggal. Misalnya Joker yang dibintangi Joaquin Phoenix dan The Batman versi Robert Pattinson. (fam/c9/ayi)