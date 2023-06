Song Joong-ki Jadi Ayah, Bahagia Dikaruniai Anak Laki-Laki

JawaPos.com – Song Joong-ki kini menjadi seorang ayah. Sang istri, Katy Louise Saunders, telah melahirkan anak pertama mereka di Roma, Italia.

’’Song Joong-ki menjadi ayah dari anak laki-laki di Italia,’’ kata agensinya, High Zium Studio, pada Rabu (14/6) malam sebagaimana yang dilansir dari Soompi.

Aktor Reborn Rich (2022) itu mengungkapkan kebahagiaannya dengan membagikan kabar kepada fansnya melalui fancafe. Dia mengunggah foto hitam putih jari mungil bayinya yang menggenggam jari kelingking Joong-ki. Dalam sebuah surat yang diunggahnya secara daring itu, Joong-ki menyatakan bahwa hidupnya sangat menyenangkan akhir-akhir ini.

Dia baru saja menyelesaikan syuting film terbarunya, My Name is Loh Kiwan, di Hungaria. Dia juga berkesempatan menghadiri premier film Hopeless pada 24 Mei lalu di Cannes Film Festival 2023.

’’Semua momen dari festival film masih terasa seperti mimpi bagiku. Betapa bahagianya aku menghabiskan hari-hariku,’’ katanya.

Kebahagiaan Joong-ki memuncak ketika tahu putranya telah lahir di kampung halaman sang istri. ’’Anak laki-laki yang sehat. Bayi maupun ibunya dalam keadaan sehat. Saat kami menyambutnya dengan kesehatan dan kegembiraan yang baik, aku merawat keluargaku dengan sangat bahagia, dengan hati yang bersyukur,’’ ujarnya.

Menurut Joong-ki, putranya adalah hadiah terindah bagi dirinya dan sang istri. Dia berterima kasih kepada para fans yang telah mendoakan. ’’Layaknya seorang aktor dan untuk tetap jujur kepada diri sendiri, aku akan kembali menyambut Anda dengan proyek yang keren. Semoga sehat selalu. Dan, aku mencintai kalian,’’ tuturnya.

Setelah serangkaian spekulasi fans tentang kekasih barunya, Joong-ki kali pertama mengumumkan hubungannya dengan Saunders pada akhir Januari lalu. Dia mengungkapkan telah menikah dengan Saunders yang merupakan aktris Inggris.

Bahkan, Joong-ki menyebut Saunders tengah hamil. ’’Seperti kita sekarang, kita berdua menjalani hari-hari kita ke depan dengan indah sambil menghadap ke arah yang sama,’’ katanya saat itu.

Tak lama setelah pernyataan itu, Dispatch melaporkan bahwa pasangan pengantin baru itu tinggal di vila di kawasan Hannam, Seoul, sejak musim semi lalu. Kabarnya, Joong-ki juga mengundang orang tua Saunders ke Korea. Agensi Joong-ki menyampaikan, mereka akan sering membagi waktunya di Korea dan Inggris.

Joong-ki sebelumnya pernah menikah dengan aktris Song Hye-kyo pada 31 Oktober 2017. Sayangnya, hubungan itu kandas dalam waktu 1,5 tahun. Joong-ki melayangkan gugatan cerai kepada Hye-kyo pada 27 Juni 2019. Mereka resmi bercerai pada 22 Juli di tahun yang sama. (adn/c14/ayi)