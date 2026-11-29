JawaPos.com - Indonesia menyambut baik dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap pengembangan tenaga nuklir nasional melalui penyediaan bantuan teknis dan simulator reaktor nuklir.

"Kami menyambut baik adanya teknologi ini yang nantinya akan dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela, dikutip Minggu (29/11).

Ia menekankan bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai, termasuk dengan bekerja bersama berbagai mitra di dunia untuk keperluan tersebut.

Terlebih, Indonesia sejauh ini dinilai sudah dapat memenuhi berbagai standar yang ditetapkan lembaga internasional yang mengawasi penggunaan teknologi nuklir, katanya.

Untuk bantuan pengembangan nuklir yang diterima Indonesia dari AS itu, Nabyl memastikan bahwa aspek teknis dan pemanfaatkan ke depannya, termasuk upaya menjadikan RI sebagai pusat pengembangan reaktor modular di Asia Tenggara, akan ditentukan oleh para ahli di BRIN.

"Teknologi nuklir yang dikembangkan di Indonesia digunakan untuk kepentingan damai," demikian Jubir Kemlu RI.

Melalui program FIRST dari Departemen Luar Negeri, AS memprakarsai dukungan untuk membantu Indonesia menjadi pusat pengembangan reaktor modular kecil (SMR) regional melalui penyediaan simulator ruang kendali SMR dan bantuan teknis lainnya.

Bantuan teknis untuk Indonesia tersebut diberikan dalam bentuk pembangunan pusat pelatihan, dukungan pemilihan titik pembangunan SMR, penguatan kesiapan regulasi, pembinaan generasi ahli nuklir, dan dukungan pengolahan limbah yang aman, menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Langkah tersebut dilakukan menyusul penandatanganan nota kerja sama oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dengan mitra dari Jepang dan Korea Selatan untuk mendukung penerapan energi nuklir secara bertanggung jawab di kawasan Indo-Pasifik.