JawaPos.com - Indonesia memiliki potensi biomassa mencapai 83,4 juta ton per tahun. Besarnya potensi ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus memperkuat kemandirian pasokan energi berbasis sumber daya dalam negeri.

"Tantangannya bukan hanya bagaimana memanfaatkan potensi tersebut sebagai sumber energi, tetapi juga membangun ekosistem yang mampu menjamin keberlanjutan pasokan, kualitas, dan keekonomiannya," ungkap Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam diskusi "11th International Conference on Biomass and Bioenergy (ICBB) 2026", di IPB Bogor, Jawa Barat.

Menurut Hokkop, dengan ekosistem yang kuat, biomassa dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Potensi biomassa nasional tersebut berasal dari berbagai sumber. Antara lain, residu perkebunan kelapa sawit, sekam dan jerami padi, limbah kayu, tongkol jagung, hingga limbah kelapa.

Meski demikian, Hokkop menjelaskan sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari karakteristik dan kualitas bahan baku yang beragam, kelayakan ekonomi, aksesibilitas sumber biomassa, hingga keterbatasan infrastruktur pengolahan dan distribusi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN EPI mengembangkan sistem rantai pasok biomassa terintegrasi melalui skema sub-hub, hub, dan main hub.

Model ini dirancang untuk memperkuat proses pengumpulan bahan baku, pengolahan, pengendalian kualitas, penyimpanan, hingga distribusi biomassa kepada pembangkit listrik maupun pengguna industri.

"Pengembangan infrastruktur dan sistem logistik menjadi kunci untuk menjembatani besarnya potensi biomassa dengan kebutuhan energi. Melalui integrasi rantai pasok, kami ingin memastikan biomassa tidak hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga memenuhi standar kualitas, memiliki harga yang kompetitif, dan dapat dipasok secara berkelanjutan," ujar Hokkop, dikutip Minggu (29/11).

Penguatan ekosistem tersebut juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BUMD, koperasi, kelompok tani, BUMDes, hingga mitra swasta.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok biomassa yang inklusif, sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru di wilayah penghasil bahan baku.

Di sisi pemanfaatan, melalui implementasi cofiring atau substitusi sebagian batu bara dengan biomassa pada PLTU, ​​​​​​hingga November 2026, program cofiring telah diterapkan di 52 PLTU dengan memanfaatkan 18 jenis biomassa.

PLN EPI mencatat realisasi pemanfaatan biomassa untuk program cofiring mencapai 2,02 juta ton hingga November 2026.

Implementasi program ini turut mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dengan estimasi reduksi emisi mencapai 2,28 juta ton CO2e per tahun.

Lebih jauh, menurut Hokkop, pengembangan ekosistem biomassa juga menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Keterlibatan petani, koperasi, BUMDes, dan UMKM dalam rantai pasok dapat membuka sumber pendapatan baru melalui pemanfaatan residu pertanian, perkebunan, dan limbah industri yang sebelumnya belum memiliki nilai ekonomi optimal.

Menurut Hokkop, pengembangan biomassa perlu diarahkan untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan, baik dari sisi ketahanan pasokan energi, penurunan emisi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan biomassa tidak hanya mendukung kebutuhan energi nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi sirkular dan mendorong tumbuhnya industri hijau di berbagai daerah.