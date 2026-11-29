JawaPos.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan penerapan skema net metering untuk mendorong penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap oleh sektor industri maupun residensial, sekaligus menekan biaya energi.

Manager Energy Modelling & Power System Analysis IESR Abraham Octama Halim mengatakan, PLTS atap berpotensi menjadi salah satu langkah yang relatif cepat untuk memperluas pemanfaatan energi surya, mengingat industri memiliki kebutuhan untuk menekan biaya operasional, sekaligus memenuhi komitmen keberlanjutan.

"PLTS atap, terutama dari sisi industri, sebenarnya memiliki permintaan. Selain didorong oleh penghematan biaya, perusahaan yang memiliki perusahaan induk di luar negeri juga biasanya mempunyai komitmen keberlanjutan dalam proses produksinya," kata Abraham, dikutip Minggu (29/11).

Ia menjelaskan, kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan tuntutan pasar ekspor terhadap produk ramah lingkungan, sehingga pemanfaatan energi surya dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga daya saing produk di pasar internasional.

Untuk mendorong adopsi PLTS atap, Abraham menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan kembali skema net metering, yakni mekanisme yang memungkinkan kelebihan listrik dari panel surya disalurkan ke jaringan listrik dan diperhitungkan sebagai kredit listrik yang dapat digunakan pelanggan pada waktu lain.

Melalui skema tersebut, listrik yang dihasilkan PLTS atap pada siang hari ketika konsumsi listrik perusahaan relatif rendah dapat dimanfaatkan sebagai pengurang kebutuhan listrik pada malam hari.

Abraham mencontohkan Pakistan yang mengalami peningkatan pesat pemasangan PLTS atap oleh masyarakat, karena tingginya tarif listrik. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan net metering yang memungkinkan pelanggan memanfaatkan kelebihan produksi listrik surya pada waktu berbeda.

Menurut dia, Indonesia dapat mempelajari pengalaman tersebut dengan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan net metering dan pelonggaran kuota pemasangan PLTS atap residensial, agar pemanfaatan energi surya dapat berkembang lebih luas.

“Ini kami anggap low hanging fruit, mungkin bisa dieksplor lebih jauh bagaimana, atau sejauh apa net metering ini bisa di reinstate untuk PLTS residensial, dan juga sejauh apa kuota ini mungkin bisa dilonggarkan,” katanya pula.

Meski demikian, peningkatan kapasitas PLTS atap perlu diimbangi dengan kesiapan jaringan listrik. Pasalnya, produksi listrik surya yang tinggi secara bersamaan pada siang hari berpotensi menambah pasokan ke jaringan PLN ketika permintaan listrik sedang rendah.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, penguatan jaringan dan penggunaan baterai skala utilitas dapat menjadi salah satu solusi dalam menyimpan kelebihan energi surya.