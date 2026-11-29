JawaPos.com - Kebutuhan batu bara pembangkit PLN Group dan swasta melalui skema independent power producer (IPP) diproyeksikan mencapai 174 juta ton pada 2027.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Rakhmad Dewanto menyampaikan, dari total proyeksi tersebut, kebutuhan pembangkit PLN Group mencapai 98 juta ton, sedangkan IPP 76 juta ton.

"Oleh karenanya, PLN memperkuat strategi pengamanan pasokan batu bara untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan secara nasional," ujarnya dalam acara "Diseminasi Kebijakan Konservasi Cadangan Strategis Batu Bara untuk Ketahanan Energi Nasional Jangka Panjang", yang diselenggarakan Dewan Energi Nasional (DEN).

Menurut dia, berdasarkan nilai kalori, kebutuhan terbesar adalah batu bara kalori menengah atau medium rank coal (MRC) sebesar 89 juta ton (51 persen).

Kemidian, disusul kalori rendah atau low rank coal (LRC) sebesar 76 juta ton (44 persen).

Sedangkan kebutuhan batu bara kalori tinggi atau high rank coal (HRC) mencapai sebesar 9 juta ton (5 persen).

Rakhmad mengatakan, kepastian pasokan bergantung pada pengelolaan rantai pasok secara terintegrasi, mulai dari penentuan sumber pasokan, pengangkutan, hingga distribusi ke pembangkit.

"Pengamanan pasokan energi primer tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan volume kebutuhan, tetapi juga kesesuaian spesifikasi batu bara dengan kebutuhan karakteristik pembangkit. Hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keandalan operasional sistem kelistrikan," ujarnya.

Rakhmad menambahkan kebutuhan pembangkit yang didominasi batu bara kalori menengah perlu diselaraskan dengan profil cadangan nasional.

Berdasarkan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Badan Geologi 2025, yang menjadi rujukan Kepmen ESDM Nomor 228/2025, cadangan batu bara Indonesia didominasi batu bara kalori rendah sebesar 24,06 miliar ton atau 75,3 persen.

Sementara itu, cadangan batu bara kalori menengah tercatat sebesar 4,54 miliar ton atau 14,2 persen dan batu bara kalori tinggi sebesar 3,36 miliar ton atau 10,5 persen.

Untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan MRC yang dapat mengganggu operasional pembangkit dan meningkatkan biaya pembangkitan, PLN mengoptimalkan strategi berupa pencampuran batu bara (coal blending), pengeringan batu bara (coal drying), serta mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan untuk program coal switching PLN Group.

Coal switching merupakan program PLN Group untuk menyesuaikan peralatan pembangkit agar dapat menggunakan batu bara dengan nilai kalori lebih rendah dari spesifikasi awal.

Program ini dilaksanakan secara bertahap di 16 PLTU strategis PLN Group, dengan target jangka panjang agar pembangkit dapat menggunakan batu bara berkalori hingga 3.600 kkal/kg GAR.

PLN EPI juga turut mendukung program tersebut dengan menyiapkan pasokan batu bara sesuai spesifikasi pembangkit.

"PLN Group siap melaksanakan arahan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk mengoptimalkan penggunaan batu bara domestik melalui program penyesuaian kebutuhan kalori pembangkit atau coal switching," sebut Rakhmad.