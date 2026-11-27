JawaPos.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Lomba Karya Jurnalistik dan Kompetisi Fotografi 2026 dengan total hadiah Rp 122,5 juta. Dalam ajang ini, panitia menerapkan aturan tegas yang melarang penggunaan foto hasil kecerdasan buatan (AI) generatif maupun gambar yang dimanipulasi secara digital.

Kompetisi bertema “Menjaga Kedaulatan Energi dan Mineral di Tengah Tantangan Global” tersebut terbuka bagi insan pers dan fotografer dari seluruh Indonesia. Batas akhir pengumpulan karya ditetapkan pada 9 Desember 2026 pukul 23.59 WIB secara daring melalui kanal pendaftaran resmi Kementerian ESDM.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Gita Lestari, menyatakan bahwa insan pers dan fotografer memiliki peran penting dalam menjembatani informasi kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat.

“Energi dan sumber daya mineral merupakan sektor strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, diperlukan peran aktif insan pers dan fotografer untuk menyampaikan berbagai kebijakan, program, serta capaian sektor ESDM melalui karya jurnalistik dan fotografi yang informatif, akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Gita dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/11).

Ia berharap ajang ini dapat menjadi ruang bagi jurnalis dan fotografer untuk menghasilkan karya berkualitas sekaligus memperluas edukasi publik mengenai pentingnya menjaga kedaulatan energi dan mineral nasional.

Larangan Foto AI dan Syarat Keaslian Khusus pada kategori fotografi, panitia melarang keras foto hasil AI generatif maupun rekayasa digital yang mengubah substansi dan keaslian objek. Penyesuaian teknis hanya diperbolehkan sebatas pemotongan gambar (cropping), pencahayaan, kontras, warna, dan ketajaman.

Peserta kategori fotografi merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, dengan ketentuan objek foto wajib diambil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karya yang diambil di luar wilayah NKRI akan dinyatakan gugur.

Foto yang dikirimkan wajib berformat JPEG dengan sisi terpanjang minimal 3.000 piksel, disertai judul, lokasi, waktu pengambilan gambar, serta data EXIF yang masih utuh. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal lima foto, namun hanya satu karya yang berhak menjadi pemenang. Sebagai bukti keaslian, peserta yang masuk nominasi wajib menyerahkan berkas asli RAW atau JPEG langsung dari kamera.

Kategori dan Rincian Apresiasi Panitia menyiapkan penghargaan bagi tiga karya terbaik pada masing-masing kategori, yakni Karya Jurnalistik Cetak dan Online (hard news dan feature), Karya Jurnalistik Televisi (hard news dan feature), serta Kompetisi Fotografi.

Pada setiap kategori, peraih Terbaik I akan memperoleh hadiah Rp 12 juta, Terbaik II sebesar Rp 7,5 juta, dan Terbaik III sebesar Rp 5 juta, di luar piala dan sertifikat. Khusus peraih Terbaik I di setiap kategori, panitia juga menyediakan fasilitas tiket pesawat pulang-pergi kelas ekonomi serta akomodasi hotel selama dua malam di Jakarta.

Ketentuan Karya Jurnalistik Cetak, Online, dan Televisi Untuk kategori jurnalistik cetak dan online, peserta merupakan jurnalis media massa yang dapat menunjukkan kartu pers atau surat tugas. Artikel harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan panjang minimal 5.000 karakter dan telah dipublikasikan pada media massa berbadan hukum Indonesia.

Sementara itu, kategori jurnalistik televisi terbuka bagi jurnalis, reporter, produser berita, videografer, maupun tim produksi televisi nasional dan daerah. Khusus karya feature televisi, video wajib berdurasi minimal dua menit dalam format MP4 dengan resolusi sekurang-kurangnya 720p.

Seluruh karya yang diikutsertakan wajib bersifat orisinal, bebas plagiarisme, mematuhi kode etik jurnalistik, serta telah dipublikasikan atau ditayangkan pada periode 1 Desember 2025 hingga 9 Desember 2026.

“Kami berharap lomba ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi insan pers dan fotografer, tetapi juga mendorong lahirnya karya-karya kreatif dan berkualitas yang mampu memberikan edukasi serta perspektif kepada masyarakat mengenai tantangan dan masa depan sektor energi dan mineral Indonesia,” tambah Gita.