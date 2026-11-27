JawaPos.com - Pengembangan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Jawa Timur terus dipacu guna menjaga ketahanan energi regional maupun nasional. Salah satu proyek yang digenjot untuk memacu produksi energi di Jatim adalah pengembangan Lapangan Bukit Panjang Ketapang oleh perusahaan energi hulu migas, Searah, melalui anak usahanya Searah Ketapang II Ltd.

Proyek tersebut ditargetkan mulai berproduksi pada 2028 dengan potensi puncak produksi gas mencapai 50 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Selain gas bumi, pengembangan lapangan ini juga mencakup pembangunan dua fasilitas pengolahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) guna mendongkrak kapasitas produksi LPG di daerah.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri menjadi kunci kelancaran proyek strategis tersebut. Ia menyambut baik komunikasi dan koordinasi yang dibangun Searah bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam proses pengembangan Lapangan Bukit Panjang.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat sehingga pelaksanaan proyek berjalan dengan baik serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah," kata Aftabuddin.

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), Febrian Ihsan, menilai optimalisasi potensi migas di Jawa Timur sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi jangka panjang. Pengembangan Lapangan Bukit Panjang menurutnya merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi migas di Jawa Timur sekaligus memperkuat kontribusi wilayah ini terhadap produksi migas nasional.

"Kami berharap proyek ini dapat direalisasikan sesuai target sehingga potensi yang dimiliki dapat segera memberikan manfaat bagi ketahanan energi, baik di tingkat regional maupun nasional," terang Febrian.

Pimpinan Stakeholder Relations Searah Ketapang II Ltd., Fery Sarjana menjelaskan, proyek Lapangan Bukit Panjang telah melewati sejumlah tahapan krusial. Setelah mengantongi persetujuan Keputusan Investasi Akhir pada April 2026, perusahaan melaksanakan seremoni pemotongan baja pertama (first steel cutting) pada Juni 2026 sebagai penanda dimulainya fase fabrikasi fasilitas produksi.

Fasilitas produksi Lapangan Bukit Panjang nantinya akan dihubungkan dengan infrastruktur eksisting di Lapangan Bukit Tua yang telah beroperasi sejak 2015 dan memasok kebutuhan energi Jawa Timur selama lebih dari satu dekade. Puncak produksi gas diproyeksikan mencapai 50 MMSCFD saat mulai onstream pada 2028, dilengkapi dua fasilitas pengolahan LPG baru.