JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak naik pada perdagangan Jumat (27/11) pagi. Hal ini terjadi seiring serangan terhadap kilang minyak Saudi yang mengancam pemulihan ekspor minyak mentah di kawasan tersebut.

Melansir Investing pada pukul 08.12 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,45 poin atau 0,48 persen ke level 92,09 dolar AS (USD) per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (26/11) pagi sebesar USD 90,64 per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,44 poin atau 0,55 persen ke level USD 85,44 per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (26/11) pagi sebesar USD 84,09 per barel.

Melansir Bloomberg, Houthi yang didukung Teheran menyerang kilang Jazan berkapasitas 400 ribu barel per hari di pantai Laut Merah Arab Saudi. Serangan ini menghentikan beberapa operasi sebagaimana ditulis kantor berita Saudi Press Agency.

Serangan tersebut menandai pukulan terbaru terhadap infrastruktur minyak kawasan yang mencakup pusat ekspor minyak Teluk Persia di Ras Tanura dan pelabuhan Laut Merah.

Sebuah kapal tanker lain juga dihantam di Selat Hormuz pada hari Rabu menurut laporan dari UK Maritime Trade Operations. Kabar ini menyusul klaim Iran yang belum dikonfirmasi bahwa beberapa kapal menabrak ranjau di jalur air tersebut.

Lalu lintas pengiriman melalui Hormuz telah meningkat bulan ini, menurut data dari Vortexa, bahkan ketika serangan meningkat. Ketahanan arus tersebut telah menjaga harga tetap terkendali, dengan Badan Energi Internasional memperkirakan surplus pada kuartal ini.

Volume perdagangan diperkirakan akan tetap tipis pada Kamis karena libur Thanksgiving AS, yang dapat memperbesar pergerakan harga. Perdagangan West Texas Intermediate akan dipesan untuk penyelesaian hari Jumat.

Telah ada upaya diplomatik untuk mencoba mengakhiri perang yang hampir berlangsung selama sembilan bulan, tetapi perbedaan besar tetap ada.

Teheran menginginkan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhannya dicabut, sanksi dilonggarkan, dan aset yang dibekukan dilepaskan, sementara Washington menuntut konsesi terkait program nuklir Iran.

“Selama penyelesaian konflik masih belum tercapai, harga minyak mentah seharusnya tetap memiliki premi risiko,” kata Ryan McKay, ahli strategi komoditas senior di TD Securities.

Pasar bensin juga terus melemah pada hari Rabu, karena margin keuntungan dari pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar di Eropa turun ke level terendah sejak 2023. Di AS, barometer yang setara turun ke level terendah sejak Februari.