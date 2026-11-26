JawaPos.com - Pertamina Hulu Energi (PHE) mengajak mahasiswa untuk mengenali dan memahami beragam tantangan yang ada dalam industri hulu migas maupun masa depan energi Indonesia.

Keterlibatan generasi muda dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan industri hulu migas Indonesia, mengingat tantangannya yang makin beragam.

Hal itu dibahas dalam program Upstream Youth Champs 2026 yang digelar PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Auditorium Universitas Trisakti, Jakarta, baru-baru ini.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diajak memahami proses eksplorasi dan produksi migas, tantangan operasional, hingga peluang pengembangan energi masa depan.

Menurut PHE, menjaga pasokan energi nasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan minyak dan gas bumi (migas), tetapi juga membutuhkan inovasi teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten.

Industri hulu migas merupakan bagian awal dari rantai pasok energi. Sektor ini mencakup kegiatan pencarian cadangan serta produksi minyak dan gas bumi sebelum hasilnya diolah dan dimanfaatkan masyarakat maupun sektor industri.

Dalam pemaparannya, PHE menyebut perusahaan mengelola sekitar 27 persen wilayah kerja operator migas di Indonesia.

Perusahaan juga berkontribusi sekitar 65 persen terhadap lifting minyak domestik dan 3 persen terhadap lifting gas domestik.

Besarnya kontribusi tersebut membuat keberlanjutan operasi hulu migas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pasokan energi nasional.

Di sisi lain, industri ini juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan produksi sekaligus menekan dampak lingkungan.

Inovasi Teknologi Jadi Tantangan Industri Hulu Migas Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah teknologi mulai dikembangkan, termasuk Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) yang bertujuan meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah berproduksi.

Selain itu, eksplorasi sumber energi alternatif seperti natural hydrogen dan pengembangan teknologi rendah karbon Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) turut menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan lanskap energi.

Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y Nasroen mengatakan, pengenalan industri hulu migas kepada mahasiswa penting agar generasi muda memahami peluang sekaligus tantangan sektor energi.

“Melalui Upstream Youth Champs 2026, kami ingin memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal lebih jauh industri hulu migas, memahami berbagai tantangan dan peluang di dalamnya, serta melihat bahwa sektor ini membutuhkan kontribusi dari beragam disiplin ilmu,” ujar Hermansyah.

Dia berharap kegiatan tersebut dapat memperluas wawasan mahasiswa sekaligus mendorong kepedulian terhadap keberlanjutan industri energi nasional.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mengembangkan potensi, dan meningkatkan kepedulian terhadap industri energi nasional. Sehingga ke depannya semakin banyak generasi muda yang terdorong untuk mengambil bagian dalam mendukung keberlanjutan sektor energi Indonesia,” lanjutnya.

Kolaborasi Kampus dan Industri Energi Keterlibatan perguruan tinggi juga dinilai penting untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan.

Mahasiswa tidak hanya perlu memahami teori, tetapi juga mengenali persoalan nyata yang dihadapi sektor energi.

Wakil Rektor III Universitas Trisakti, Ir. Yoska Octaviano, M.T., menyambut positif kegiatan tersebut.

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Menurut dia, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pelaku industri dapat membantu mahasiswa memperoleh gambaran lebih konkret mengenai kebutuhan dunia kerja.

“Kami berharap kehadiran PHE dapat semakin memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan industri, sekaligus membuka kesempatan bagi lulusan Trisakti untuk memberikan kontribusi positif bagi sektor energi Indonesia,” ungkap Octaviano.

Dalam rangkaian Upstream Youth Champs 2026, mahasiswa juga mengikuti talkshow bertajuk “Dari Potensi Menjadi Kontribusi untuk Negeri”.

Diskusi tersebut membahas tantangan operasional hulu migas, kebutuhan kolaborasi lintas disiplin ilmu, serta pentingnya membangun kompetensi sejak masa perkuliahan.