JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) memperkuat strategi ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Salah satunya dengan melakukan diversifikasi sumber pasokan minyak mentah serta memperluas ekspansi produksi di sejumlah negara yang dinilai minim risiko gangguan jalur distribusi energi.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan, ketegangan geopolitik sejak akhir Februari 2026 telah mengganggu salah satu jalur strategis perdagangan energi dunia, yakni Selat Hormuz. Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber pasokan minyak.

"Yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk yang pertama, terus memaksimalkan produksi nasional. Itu kita melakukan percepatan-percepatan di semua potensi-potensi yang ada di tanah air," ujar Oki dalam Forum Ekonomi Nasional 2026, di Jakarta, Rabu (25/11).

Selain mengoptimalkan produksi dalam negeri, Pertamina juga menjalankan strategi diversifikasi sumber hidrokarbon melalui program bring barrel home.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mengakuisisi lapangan minyak baru di Aljazair. Dari akuisisi tersebut, Pertamina menargetkan tambahan pasokan sekitar 32.000 barel minyak per hari (barrels of oil per day/BOPD).

Dengan tambahan tersebut, total produksi minyak Pertamina dari Aljazair diproyeksikan mencapai sekitar 41.000 barel per hari.

"Kemudian kita juga melakukan ekspansi di daerah lain di dunia yang tidak ada chokepoint-nya yaitu Amerika Selatan. Di Amerika Selatan juga insya Allah akan ada tambahan lebih dari 30.000 di 2027," jelasnya.

Oki menegaskan, ekspansi produksi di luar negeri akan diprioritaskan pada wilayah yang relatif tidak terdampak ketegangan geopolitik maupun gangguan jalur distribusi strategis (chokepoint).