JawaPos.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Strategi tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan ancaman krisis energi global.

Syahganda mengatakan, gejolak energi dunia, termasuk dampak konflik Amerika Serikat dan Iran serta perang Rusia-Ukraina, menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk tidak bergantung pada pasokan energi dari negara lain.

Menurut dia, Prabowo tidak semata-mata memandang energi dari perspektif mekanisme pasar bebas yang mengutamakan harga murah. Namun, pemerintah lebih mengedepankan kemampuan memenuhi kebutuhan energi secara mandiri.

"Dan kemandirian energi ini di antara lain merupakan hal pokok yang dikejar oleh beliau (Presiden Prabowo Subianto), di samping pangan dan air," ujar Syahganda dalam sambutannya di Forum Energi Nasional 2026 di Jakarta, Rabu (25/11).

Dia mencontohkan, gejolak di Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat dan Iran sempat mengganggu pasokan minyak dunia. Pada puncaknya, jalur pelayaran strategis tersebut kehilangan pasokan hingga 16 juta barel per hari.

Situasi itu memperlihatkan bahwa persoalan energi tidak lagi sebatas isu regional, melainkan telah menjadi tantangan bersama berbagai negara.

Di tengah kondisi tersebut, Syahganda mengklaim pemerintah Indonesia masih mampu menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun tanpa menaikkan harga.

Selain menjaga harga, Prabowo juga meminta aparat menindak praktik pencurian dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang selama ini merugikan negara.

"Tapi di situ Bapak Presiden mengatakan, 'Pak Kapolri, Pak BPKP, dan Bapak Panglima TNI, tangkap-tangkapin tuh pencuri-pencuri BBM bersubsidi itu'," kata Syahganda.

Menurut Syahganda, pemerintah juga mulai mengurangi ketergantungan impor melalui diversifikasi sumber energi. Salah satunya dengan pengembangan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit.

Dia menyebut keberhasilan penerapan biodiesel B50 menjadi salah satu langkah untuk mengurangi impor solar. Pemerintah juga membuka peluang pengembangan biodiesel hingga B100 serta pemanfaatan etanol. "Begitu juga etanol dan lain-lain," jelasnya.

Syahganda menambahkan, pemerintah juga berpeluang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk energi alternatif. Salah satunya melalui pengolahan cangkang sawit yang selama ini banyak diekspor.

Dia mengaitkan peluang tersebut dengan langkah pemerintah mengambil alih pengelolaan kawasan perkebunan ilegal. Menurutnya, penguasaan kembali sumber daya alam oleh negara dapat membuka ruang lebih besar bagi pengembangan energi alternatif berbasis sawit.

"Ya, cangkang-cangkang sawit kita misalkan sekarang seenaknya diekspor demi keuntungan-keuntungan segelintir orang, besok dia bisa menjadi energi alternatif. Semakin banyak energi alternatif dari sawit dan lain-lain, kita akan menuju ketahanan energi," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyebut pengembangan energi terbarukan juga perlu dilakukan secara simultan. Beberapa sumber energi yang dinilai potensial antara lain tenaga surya, tenaga sampah, dan tenaga air atau hidro.

Di sisi lain, Syahganda menekankan pentingnya industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri. Menurutnya, pengembangan industri akan menciptakan kebutuhan tenaga kerja terampil, termasuk para insinyur lulusan perguruan tinggi.

Dia mencontohkan pengembangan industri pengolahan mineral di Halmahera yang kemudian berkembang menjadi industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Dan Pak Hatta Rajasa sudah memulai yang di Halmahera tadi, ketika itu kita berpikir tentang smelter dan akhirnya membuat EV baterai, dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil kita mengekspor EV baterai tersebut," ucapnya.

Syahganda juga menyinggung potensi pengembangan industri energi nasional melalui keterlibatan para ahli dari perguruan tinggi di perusahaan-perusahaan milik negara.

Menurut dia, penempatan tenaga ahli tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan BUMN dan Danantara dalam mengelola industri strategis, termasuk sektor energi.

Selain itu, dia menyoroti potensi strategis Selat Malaka menyusul pengalaman terganggunya distribusi energi global melalui Selat Hormuz. Indonesia, kata dia, perlu memperhitungkan posisi Selat Malaka dalam memperkuat daya tawar di sektor energi.

Syahganda menyebut penemuan cadangan gas besar di wilayah Andaman, Aceh, dapat menjadi modal penting bagi pengembangan kerja sama energi dengan India.