JawaPos.com – Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 70 hingga 72 persen pada 2060.

Target tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Hatta Rajasa mengatakan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Potensi tersebut mencakup energi surya sebesar 3.200 gigawatt (GW), hidro 95 GW, angin 155 GW, dan panas bumi 23 GW.

Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih belum optimal. Hatta mengungkapkan, realisasi bauran energi terbarukan Indonesia baru mencapai 14,65 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 15,75 persen pada periode berikutnya.

"Artinya apa? Kita punya peluang yang besar," ujar Hatta dalam paparannya di acara Forum Ekonomi Nasional 2026, di Jakarta, Rabu (25/11).

Dia menjelaskan, pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu dari lima pilar strategi kemandirian energi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025.

Kelima pilar tersebut meliputi ketahanan pasokan energi domestik, percepatan pengembangan EBT, penguatan industri energi nasional, efisiensi dan konservasi energi serta transisi energi, hingga pemerataan akses energi yang berkeadilan.

Menurut Hatta, percepatan pengembangan EBT perlu dilakukan seiring dengan penguatan pasokan energi domestik. Sebab, ketergantungan terhadap impor energi masih membebani devisa dan fiskal negara.

Dia menilai, transisi energi harus dikawal dengan baik agar target jangka panjang dapat tercapai. Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah kemampuan badan usaha milik negara (BUMN) dalam menyerap harga energi terbarukan yang saat ini masih relatif tinggi.

"Kuncinya di sini Pak, bagaimana selisih harga kemampuan BUMN untuk menyerap harga yang tentu sekarang masih tinggi kalau kita menggunakan energi baru dan terbarukan. Tapi ini bukan sesuatu yang kita tunda-tunda, kita harus menuju ke sana," jelasnya.

Hatta juga menyoroti rencana pengembangan pembangkit listrik melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan kapasitas 69,5 GW. Menurut dia, rencana tersebut menjadi bagian penting dalam memperbesar kontribusi energi bersih dalam sistem kelistrikan nasional.

Selain itu, pemerintah juga memiliki rencana pengembangan energi surya dengan kapasitas 100 GWp. Investasi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai USD 73 miliar.

Meski demikian, Hatta mengingatkan bahwa pencapaian target kemandirian energi membutuhkan dukungan berbagai pihak. Sinkronisasi kebijakan, kepastian investasi, serta ketersediaan sumber daya manusia di bidang energi menjadi sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan.

"Kita butuh sinkronisasi. Kedua, kita butuh ribuan insinyur energi baru. Yang ketiga, kepastian untuk pelaku usaha dan investor," ungkapnya.