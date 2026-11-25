JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak variatif pada perdagangan Rabu (25/11) pagi. Hal itu terjadi usai munculnya laporan serangan baru terhadap sejumlah kapal di sekitar Selat Hormuz dan memicu kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan minyak global.

Melansir Investing pada pukul 07.30 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 1,70 poin atau 1,96 persen ke level 88,38 dolar AS (USD) per barel. Nilai itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (24/11) pagi sebesar USD 86,68 per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,26 poin atau 0,32 persen ke level USD 81,78 per barel. Atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (24/11) pagi sebesar 80,48 dolar per barel.

Melansir Reuters, sentimen pasar berubah setelah muncul laporan serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran menyebut sebuah kapal kontainer menjadi sasaran saat melintasi jalur yang dianggap tidak sah di dekat selat tersebut, menurut laporan media pemerintah Iran.

Sementara itu, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan tiga kapal terkena proyektil yang belum diketahui identitasnya saat melintasi Selat Hormuz ke arah timur pada Senin (23/11).

Meski begitu, ketiga kapal tersebut tetap melanjutkan perjalanan dan seluruh awaknya dilaporkan selamat. Analis Gelber & Associates menilai ekspektasi kelebihan pasokan minyak global masih membatasi ruang kenaikan harga.

Dengan kondisi tersebut, pergerakan harga minyak akan sangat bergantung pada apakah serangan lanjutan benar-benar mengganggu pengiriman minyak. Selain ketegangan di Timur Tengah, sejumlah perkembangan pasokan turut menjadi perhatian pasar.

Di Libya, jalur pipa minyak Sharara kembali beroperasi setelah sebelumnya ditutup oleh kelompok yang disebut sebagai pihak ilegal. Aliran minyak kini mulai masuk ke tangki penyimpanan di fasilitas Akakus, Zawiya.

Sebaliknya, produksi di ladang minyak Johan Castberg milik Equinor di Laut Barents untuk sementara dikurangi hingga level minimum akibat masalah pada sistem gulungan selang dalam fasilitas pemuatan minyak.

Di sisi lain, Tiongkok dan India diperkirakan mencatatkan rekor impor minyak Rusia sepanjang tahun ini. Pasokan tersebut membantu menutup kekurangan minyak akibat perang Iran. Pelonggaran sementara sanksi minyak Rusia oleh Amerika Serikat memperluas pilihan kapal dan pemasok bagi India dan Tiongkok.

Namun, serangan Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia turut membatasi ketersediaan pasokan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya akan memberikan respons terhadap serangan Ukraina yang terus berlangsung terhadap kilang minyak Rusia.

Ia juga meminta pemerintah membahas tambahan langkah pengamanan fasilitas energi. Meski terdapat risiko gangguan pasokan di sejumlah kawasan, prospek pasokan minyak global secara keseluruhan masih dinilai berlebih.