JawaPos.com - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menjajaki pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) lepas pantai atau offshore wind di perairan Indonesia.

Salah satu wilayah yang dibidik untuk menjadi lokasi proyek perintis tersebut adalah Banyuwangi, Jawa Timur, dengan potensi kapasitas awal mencapai 200–300 megawatt (MW).

Penjajakan itu dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pertamina NRE dan PT Hywind Energy Solution. Penandatanganan berlangsung di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Senin (23/11).

Kerja sama tersebut menjadi langkah awal kedua pihak untuk mengidentifikasi peluang pengembangan energi angin lepas pantai di Indonesia khususnya adalah kawasan Jawa Timur–Bali.

Namun, pemilihan lokasi menjadi faktor penting untuk memastikan kelayakan proyek. Berdasarkan kajian awal yang dipaparkan, perairan Banyuwangi menjadi salah satu kandidat lokasi pengembangan proyek perintis dengan estimasi kapasitas awal sekitar 200–300 MW.

Selain potensi angin, aspek jalur pelayaran dan konektivitas jaringan listrik juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan lokasi.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, mengatakan, penjajakan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi sumber energi baru terbarukan di Indonesia.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang beragam dan perlu dikaji secara komprehensif agar dapat dikembangkan secara optimal.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mengeksplorasi potensi energi angin, termasuk di Banyuwangi, dengan mempertimbangkan aspek teknis, keekonomian, kesiapan infrastruktur, serta peluang integrasinya ke dalam sistem kelistrikan,” ujar John dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (24/11).

Sementara itu, Direktur Utama Pronewable Development, Hans Rijntalder, mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong pengembangan energi angin lepas pantai melalui sinergi kemampuan kedua perusahaan.

Menurutnya, kerja sama ini akan mengoptimalkan pengalaman dan keahlian di bidang offshore engineering, survei sumber daya angin, pengembangan infrastruktur, hingga pembiayaan proyek.

"Kami berharap sinergi dengan Pertamina NRE dapat memperkuat kesiapan teknologi dan rantai pasok lokal, membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja hijau, sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem industri energi terbarukan yang berkelanjutan di Indonesia," tuturnya.

Melalui MoU tersebut, kedua pihak juga sepakat menjajaki studi kelayakan proyek yang mencakup aspek teknis, pasar, ekonomi, bisnis, lingkungan, hukum, dan risiko.

Penjajakan kerja sama turut meliputi aspek strategis, teknis, dan komersial, termasuk pertukaran pengetahuan serta pemanfaatan teknologi.