JawaPos.com - Elektrifikasi transportasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pencapaian target iklim global. Namun, upaya tersebut perlu diiringi dekarbonisasi sektor kelistrikan serta perlindungan hutan dan masyarakat adat agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru

Climate Policy Researcher NewClimate Institute, Janna Hoppe, mengatakan, sektor transportasi menyumbang sekitar 30 persen permintaan energi final global sehingga membutuhkan transformasi besar untuk mendukung pencapaian target iklim.

Namun, saat ini penggunaan listrik baru memenuhi sekitar 2 persen kebutuhan energi sektor transportasi. Padahal, porsinya perlu ditingkatkan menjadi 11-17 persen pada 2035 dan 45-57 persen pada 2050.

"Sayangnya, kebijakan saat ini hanya mencapai sekitar 6 persen pada 2035. Selain mengganti kendaraan fosil dengan kendaraan listrik, pemerintah wajib mendorong pergeseran moda menuju transportasi publik dan memperbaiki perencanaan tata ruang kota," ujar Janna dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (24/11).

Director for Energy and Climate T&E, Kädi Ristkok, mengatakan, elektrifikasi transportasi telah menggantikan kebutuhan minyak global sekitar 1,2 juta barel per hari.

Di Eropa, kendaraan listrik telah mencakup hampir seperempat penjualan mobil baru. Perkembangan tersebut turut mendukung perbaikan kualitas udara, perlindungan kesehatan masyarakat, serta ketahanan energi dari ketergantungan impor bahan bakar fosil.

Namun, percepatan elektrifikasi transportasi berat seperti truk, pelabuhan, dan bandara masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah panjangnya antrean sambungan jaringan listrik.

"Pemerintah dan regulator perlu merencanakan jaringan sejak dini, memprioritaskan sambungan bagi transportasi publik, serta menerapkan pengisian daya cerdas agar baterai kendaraan berfungsi sebagai aset fleksibilitas sistem kelistrikan yang menghemat biaya energi," ujarnya.

Dari sisi ekonomi, Head of Energy Demand Carbon Tracker, Ben Scott, menilai ketergantungan negara berkembang terhadap bahan bakar minyak impor dapat menguras cadangan devisa sekaligus meningkatkan tekanan inflasi.

Karena itu, peralihan menuju kendaraan listrik dinilai bukan hanya menjadi agenda pengurangan emisi, melainkan juga strategi memperkuat kedaulatan ekonomi dalam jangka panjang.

Ben mencontohkan hasil studi makroekonomi di Chile, percepatan adopsi kendaraan listrik diperkirakan mampu memangkas impor bahan bakar fosil dan menghasilkan penghematan sekitar USD 27 miliar selama 25 tahun.

“Selain itu, langkah ini menghasilkan penghematan biaya kesehatan sebesar USD 500 juta sekaligus menghindari kerugian kerusakan iklim senilai sekitar USD 20 miliar secara kumulatif hingga 2050," ujarnya.

Elektrifikasi Transportasi Indonesia Sementara itu, Director of Climate and Just Energy Transition IESR, Agus Tampubolon, menyoroti besarnya peran sektor transportasi terhadap konsumsi energi Indonesia.

Menurutnya, sektor transportasi menyerap sekitar 40 persen konsumsi minyak final nasional dan menyumbang setidaknya seperempat emisi sektor energi pada 2024.

Di sisi lain, mayoritas kebutuhan minyak Indonesia masih dipenuhi melalui impor. Namun, pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri dinilai belum sepenuhnya mengarah pada transformasi transportasi yang berkelanjutan.

"Sayangnya, sekitar 80 persen kendaraan listrik di Indonesia masih berupa kendaraan pribadi karena insentif pemerintah lebih berpihak ke sektor tersebut. Padahal, elektrifikasi transportasi publik harus menjadi prioritas utama," ujar Agus.

Agus mengatakan, elektrifikasi transportasi juga harus berjalan beriringan dengan upaya dekarbonisasi pembangkit listrik. Pasalnya, sekitar 85 persen pasokan listrik Indonesia masih bersumber dari energi fosil, terutama batu bara.

“Elektrifikasi wajib berjalan beriringan dengan dekarbonisasi pembangkit listrik serta reformasi subsidi bahan bakar fosil menuju infrastruktur pengisian daya dan jaringan energi terbarukan," ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad mengingatkan agar kebijakan elektrifikasi transportasi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Dia menyoroti rantai pasok baterai kendaraan listrik yang membutuhkan mineral nikel. Aktivitas pertambangan di Sulawesi dan Maluku Utara dinilai telah memicu pembukaan hutan, menekan wilayah masyarakat adat, hingga mencemari sungai dan kawasan pesisir.

Selain itu, sejumlah fasilitas pengolahan atau smelter masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

"Kita tidak boleh menyelesaikan masalah emisi knalpot kendaraan di satu negara dengan menciptakan bencana kerusakan hutan di negara lain. Kendaraan listrik tidak akan pernah benar-benar nol emisi di lapangan apabila rantai pasoknya menghancurkan ekosistem," ujarnya.

Nadia mengatakan, rencana pemerintah mendorong pencampuran biodiesel hingga B50 dan pengembangan bioetanol E20 yang diperkirakan membutuhkan hingga 4 juta kiloliter etanol per tahun.

Padahal, luas perkebunan sawit nasional telah mencapai 17,8 juta hektare (Ha) atau mendekati batas daya dukung lahan sebesar 18,15 juta hektare.

Menurutnya, ekspansi perkebunan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku energi nabati berisiko memperbesar tekanan terhadap hutan dan lahan masyarakat adat.

Klaim penggunaan lahan terdegradasi juga tidak otomatis menunjukkan bahwa lahan tersebut benar-benar kosong atau tidak memiliki fungsi ekologis dan sosial.

Dia turut mengkritisi penyaluran dana pungutan ekspor sawit yang sekitar 90 persen disebut mengalir untuk subsidi biodiesel bagi perusahaan besar, dibandingkan untuk peremajaan kebun rakyat.

"Dekarbonisasi transportasi tidak boleh menggeser beban ke hutan dan masyarakat," ungkapnya.

Tiga Tuntutan untuk Pemerintah Dalam diskusi tersebut, MADANI Berkelanjutan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah Indonesia dan pembuat kebijakan global untuk memastikan transisi transportasi berjalan adil dan berkelanjutan.

ILUSTRASI. Gambaran deforestasi hutan dan lahan demi mencapai target bauran energi dari biomassa kayu. (Dok. Forest Watch Indonesia)

Pertama, pemerintah diminta menghitung dampak perubahan penggunaan lahan dan deforestasi dalam setiap klaim penurunan emisi dari penggunaan biofuel. Subsidi bahan bakar fosil juga perlu dialihkan secara bertahap untuk mendukung elektrifikasi transportasi publik dan pembangunan jaringan energi terbarukan.

Selain itu, dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang lebih dari 90 persen penyalurannya pada 2024 terserap untuk subsidi biodiesel dinilai perlu lebih diarahkan bagi petani kecil, terutama untuk peremajaan kebun dan peningkatan produktivitas tanpa memperluas lahan perkebunan.

Kedua, pemerintah diminta membatasi penggunaan biofuel secara selektif untuk sektor pelayaran dan penerbangan yang lebih sulit dielektrifikasi. Sementara itu, transportasi darat perlu memprioritaskan kendaraan listrik dan pengembangan angkutan massal.

MADANI Berkelanjutan mencatat, tanaman bahan baku biofuel secara global menggunakan sekitar 32 juta hektare lahan setiap tahun, tetapi hanya mampu memasok sekitar 4 persen kebutuhan energi transportasi.

Ketiga, pemerintah diminta memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hak masyarakat adat dalam perencanaan transisi energi. Pengakuan hukum atas wilayah masyarakat adat dan masyarakat lokal harus menjadi prasyarat sebelum proyek pertambangan mineral baterai maupun pengembangan energi nabati dijalankan.