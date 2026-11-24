JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan perusahaan energi asal Inggris, BP, di London, Inggris, Senin (23/11). Pertemuan tersebut membahas perkembangan investasi BP di Indonesia, terutama pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), serta peluang memperluas kerja sama di bidang energi.

Dalam pertemuan itu, Airlangga bertemu dengan Chief Financial Officer (CFO) BP Kate Thomson dan Senior Vice President (SVP) Subsurface BP Ariel Flores. Pembahasan turut menyoroti upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung transformasi menuju ekonomi rendah karbon.

Airlangga mengapresiasi peran BP yang selama ini menjadi salah satu investor strategis dalam industri energi Indonesia. Menurutnya, kolaborasi dengan perusahaan energi berskala global diperlukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya nasional, meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi dunia.

“Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, kami berharap kemitraan dengan BP dapat terus diperkuat melalui investasi berkelanjutan, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas industri nasional, serta penciptaan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11).

Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas kelanjutan investasi BP di Indonesia. Investasi itu diharapkan mampu mendorong optimalisasi sumber daya energi nasional sekaligus mendukung pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan rendah karbon.

Pemerintah juga berharap proyek-proyek strategis BP dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain memberikan kontribusi terhadap sektor energi, pelaksanaan investasi tersebut diharapkan melibatkan lebih banyak perusahaan nasional, termasuk melalui penggunaan produk dalam negeri, transfer teknologi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

Di samping itu, pemerintah menyambut baik rencana BP untuk memperluas kegiatan bisnisnya di Indonesia. Ekspansi tersebut dinilai berpotensi memperkuat pengembangan sektor energi nasional sekaligus membuka ruang bagi masuknya investasi baru pada masa mendatang.

Airlangga menambahkan, pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga, penyederhanaan perizinan, serta pemberian kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Menurutnya, investasi di sektor energi juga diharapkan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan industri pendukung dan rantai pasok domestik.

Selain sektor energi, pertemuan tersebut turut membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan energi berkelanjutan serta penguatan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Inggris.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengajak BP untuk mengambil bagian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui dukungan terhadap sektor pendidikan.