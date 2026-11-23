JawaPos.com - Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, berakhir tanpa kesepakatan utama setelah negara-negara peserta gagal menemukan titik temu mengenai masa depan bahan bakar fosil dan pendanaan untuk negara berkembang.

Kebuntuan negosiasi yang berlangsung hingga Minggu (22/11) itu menjadi kegagalan terbesar dalam perundingan iklim PBB sejak konferensi di Kopenhagen pada 2009.

Perundingan yang semula dijadwalkan selesai pada Jumat molor hingga Minggu. Meski berlangsung lebih lama dibandingkan konferensi iklim PBB mana pun dalam sejarah, para delegasi tetap tidak berhasil menyepakati dokumen politik yang dapat diterima seluruh negara peserta.

Perselisihan terutama berkaitan dengan penggunaan batu bara, minyak, dan gas yang selama ini menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca. Uni Eropa dan sejumlah negara kepulauan Pasifik menolak rancangan kesepakatan akhir karena tidak secara langsung menyebut bahan bakar fosil.

Sementara itu, negara-negara berkembang mempersoalkan tidak adanya kepastian pendanaan dari negara-negara kaya untuk membantu mereka menghadapi dampak perubahan iklim, seperti gelombang panas ekstrem, kekeringan, dan banjir.

Melansir BBC, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku sangat kecewa dengan hasil COP31. Kekecewaan tersebut terasa semakin besar karena konferensi ini menjadi pertemuan iklim terakhirnya sebelum mengakhiri masa jabatan.

Guterres secara khusus mengkritik pengaruh industri bahan bakar fosil yang dinilai menghambat upaya dunia mengatasi pemanasan global.

"Kepentingan kuat bahan bakar fosil mengambil satu halaman dari strategi Big Tobacco: mendistorsi ilmu pengetahuan, menunda kebijakan, menghalangi tindakan, dan mengumpulkan keuntungan besar sementara masyarakat di seluruh dunia harus menanggung akibatnya," ujar Guterres.

Pernyataan tersebut merujuk pada praktik industri tembakau yang selama bertahun-tahun dituding mengaburkan informasi mengenai risiko kesehatan produknya. Guterres menilai kepentingan industri fosil juga menggunakan strategi serupa untuk memperlambat kebijakan pengurangan emisi.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang negaranya turut menjadi tuan rumah bersama Turki, mengaitkan kegagalan tersebut dengan situasi geopolitik global.

"Itulah kenyataannya," kata Albanese pada Senin (23/11).

Salah satu persoalan paling kontroversial muncul ketika para delegasi menerima rancangan kesepakatan baru pada Minggu dini hari. Dokumen tersebut disiapkan setelah dua pekan negosiasi mengalami kebuntuan.

Namun, rancangan akhir itu justru tidak mencantumkan istilah "bahan bakar fosil" sama sekali. Dokumen hanya menyinggung secara tidak langsung kesepakatan COP28 pada 2023, ketika negara-negara peserta menyetujui perlunya transisi menjauhi bahan bakar fosil dalam sistem energi.

Kondisi tersebut memicu penolakan keras dari Uni Eropa.

Perwakilan Uni Eropa, Menteri Irlandia Darragh O'Brien, menegaskan bahwa blok tersebut tidak dapat menerima kesepakatan yang mengabaikan sumber utama pemanasan global.

"Keputusan ini sama sekali tidak mendekati tingkat ambisi yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim," ujarnya.

"Tidak dapat diterima jika kita memiliki pakta iklim yang sama sekali tidak menyebut bahan bakar fosil," tegas O'Brien.

Penolakan juga disampaikan Panama dan Kepulauan Marshall. Kedua negara menilai kesepakatan tersebut tidak cukup kuat untuk merespons perubahan iklim yang semakin cepat.

Sebagai perbandingan, draf awal yang beredar pada Senin sebelumnya masih menyebut istilah bahan bakar fosil sebanyak enam kali. Namun, rumusan tersebut tidak dapat diterima oleh negara-negara penghasil minyak.

Delegasi Arab Saudi, Mohammad Ayoub, menyatakan negara-negara Arab tetap mengikuti perundingan dengan iktikad baik. Namun, dia berpendapat kawasan Arab hanya menyumbang sebagian kecil dari total emisi gas rumah kaca historis dunia.

Rusia juga memperingatkan agar pembahasan mengenai batu bara, minyak, dan gas tidak berubah menjadi sekadar slogan. Menurut negara tersebut, peralihan terlalu cepat dari bahan bakar fosil berisiko memicu kemiskinan energi atau fuel poverty.

Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat sekaligus aktivis iklim Al Gore turut mengecam hasil perundingan. Dia menilai tidak masuk akal jika segelintir negara penghasil minyak memiliki kekuatan untuk menghalangi penyebutan bahan bakar fosil dalam kesepakatan internasional.

Melalui unggahan di platform X, Gore juga mendesak reformasi besar terhadap mekanisme COP. Menurut dia, proses perundingan harus lebih mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan dan aspirasi mayoritas negara yang ingin mempercepat penanganan krisis iklim.

Selain masalah energi fosil, pendanaan untuk negara berkembang menjadi sumber perselisihan lainnya.

Dalam COP30 di Brasil pada tahun sebelumnya, negara-negara peserta telah menyepakati peningkatan pendanaan adaptasi iklim hingga tiga kali lipat. Dana tersebut dibutuhkan untuk membantu negara-negara rentan menghadapi dampak pemanasan global.

Namun, kesepakatan COP31 tidak mencantumkan angka konkret maupun dasar perhitungan yang jelas untuk merealisasikan komitmen tersebut. Akibatnya, negara-negara berkembang khawatir negara maju memiliki ruang terlalu besar untuk menghindari kewajiban pendanaan.

Mohamed Adow dari Power Shift Africa, lembaga kajian energi dan iklim yang berbasis di Afrika, mengkritik sikap negara-negara kaya.

"Negara-negara kaya dan pemerintah yang mencemari lingkungan tidak bisa terus datang dengan tangan kosong," ujarnya.

Menteri Energi Inggris Miatta Fahnbulleh juga menyebut kegagalan mencapai kesepakatan politik sebagai sesuatu yang sangat mengecewakan. Meski demikian, dia menegaskan komitmen Inggris untuk terus bekerja sama dengan negara-negara lain dalam mengatasi krisis iklim.

Kegagalan COP31 terjadi ketika dunia semakin sulit mempertahankan target pembatasan pemanasan global. Dalam Perjanjian Paris 2015, hampir 200 negara sepakat mengupayakan agar kenaikan suhu bumi tidak melampaui 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat suhu sebelum era industri.

Target tersebut dimaksudkan untuk menghindari dampak perubahan iklim yang lebih ekstrem. Namun, upaya pengurangan emisi global dinilai belum berjalan cukup cepat.

PBB memperkirakan dunia berpotensi melampaui ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun mendatang. Berdasarkan kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini, kenaikan suhu global bahkan diproyeksikan mencapai sekitar 2,8 derajat Celsius pada 2100.

Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan proyeksi pada awal 2010-an, ketika pemanasan global hingga 4 derajat Celsius atau lebih masih dianggap sebagai kemungkinan serius pada akhir abad ini. Meski begitu, jarak antara proyeksi saat ini dan target Perjanjian Paris menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus dilakukan.

Sejumlah negara tetap menyatakan komitmen untuk mengembalikan suhu global ke ambang 1,5 derajat Celsius setelah sempat terlampaui. Namun, langkah tersebut membutuhkan pengembangan teknologi untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer dalam skala besar. Teknologi itu hingga kini belum tersedia dalam kapasitas yang memadai.

Meski kesepakatan politik utama gagal dicapai, COP31 tetap menghasilkan sejumlah kemajuan. Salah satunya pembahasan mekanisme transisi berkeadilan atau just transition mechanism, yakni kerangka untuk membantu pekerja dan masyarakat yang terdampak peralihan ekonomi dari energi fosil menuju energi bersih.

Selain itu, lebih dari 80 negara disebut mendukung target Turki untuk meningkatkan porsi listrik dalam konsumsi energi global menjadi 35 persen pada 2035.

Namun, hasil akhir COP31 kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme perundingan iklim PBB yang selama ini mengandalkan konsensus atau persetujuan bersama seluruh negara peserta.

Menteri Australia sekaligus Presiden Negosiasi COP31 Chris Bowen mengakui terdapat sejumlah perbedaan kepentingan yang tidak dapat dijembatani selama perundingan. Dia menyebut negosiasi berlangsung dalam situasi geopolitik paling rumit dalam beberapa dekade terakhir, sementara dampak perubahan iklim terus memburuk.

Kepala Iklim PBB Simon Stiell mengatakan pihaknya akan meminta masukan mengenai kemungkinan reformasi mekanisme perundingan menjelang COP32 yang dijadwalkan berlangsung di Ethiopia pada November 2027.

Menurut Stiell, mekanisme konsensus selama ini telah membantu dunia mencapai sejumlah kemajuan penting, termasuk Perjanjian Paris. Namun, dia mengakui sistem tersebut gagal menghasilkan kesepakatan dalam perundingan kali ini.

"Proses iklim PBB pernah mengalami kemunduran sebelumnya dan kemudian bangkit lebih kuat. Hal yang sama harus kembali dilakukan," kata Stiell.

Kegagalan COP31 disebut memperlihatkan bahwa ambisi menekan pemanasan global masih terbentur kepentingan ekonomi dan geopolitik.