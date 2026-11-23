JawaPos.com - Indonesia menggandeng Jepang untuk pengembangan energi bersih. Kerja sama ini dipercaya mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi Indonesia dan menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, sepanjang semester pertama 2026 defisit perdagangan migas Indonesia mencapai USD 15,77 miliar. Adanya pengembangan energi alternatif bisa membuat ketergantungan impor berkurang.

"Kerja sama energi Indonesia dan Jepang cukup strategis karena menyentuh salah satu kerentanan ekonomi nasional, yaitu ketergantungan terhadap impor energi," kata Yusuf saat dihubungi, Senin (23/11).

Kolaborasi yang mencakup pengembangan biodiesel B50, bioetanol, hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) berpotensi memperkuat industri dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

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“Keunggulan Jepang tidak hanya terletak pada kemampuan menyediakan investasi, tetapi juga penguasaan teknologi, pembiayaan jangka panjang, serta jaringan industri otomotif yang telah berkembang di Indonesia. Kolaborasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi produksi biodiesel, mempercepat pengembangan bioetanol generasi kedua dari limbah pertanian, serta memastikan kesiapan mesin kendaraan menggunakan bahan bakar nabati dengan campuran lebih tinggi,” imbuhnya.

Dia mengungkap, hingga September 2026 penyerapan biodiesel domestik mencapai 11,92 juta kiloliter, dengan potensi penghematan devisa bruto sepanjang tahun sebesar USD 6,37 miliar. Sementara itu, pembangunan PLTS 100 GW diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 51 miliar hingga 78 miliar dolar AS dalam lima tahun dan berpotensi menciptakan sekitar 118 ribu pekerjaan hijau.

"Secara keseluruhan, saya melihat kerja sama ini positif, terutama untuk memperkuat diversifikasi mitra Indonesia di tengah ketidakpastian global," ujarnya.

Sementara, Guru Besar sekaligus Ekonom Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Murpin Josua Sembiring mengatakan, dampak kerja sama dengan Jepang bisa luas. Seperti menguatnya nilai tukar rupiah, menghemat devisa, meningkatkan efisiensi APBN, dan memperkokoh fundamental perekonomian.

"Indonesia punya potensi besar menjadi pusat produksi energi bersih, bukan sekadar pasar," kata Prof Murpin.

Oleh karena itu, dia mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Bahlil Lahadalia untuk mengambil peran sebagai pemimpin teknis, dengan dukungan koordinasi lintas kementerian serta penguatan diplomasi ekonomi bersama Jepang.

Murpin menilai pengembangan B50 dan bioetanol juga harus memberikan manfaat langsung bagi petani melalui peningkatan produktivitas perkebunan, pengolahan bahan baku, dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Sementara itu, investasi PLTS 100 GW perlu diarahkan untuk memperkuat industri manufaktur komponen, membuka pekerjaan berkualitas, serta melibatkan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki kapasitas memadai.