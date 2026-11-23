JawaPos.com - Keputusan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjalin kerja sama dengan Korea Selatan untuk hilirisasi mineral dipercaya bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya adalah memperkuat posisi tawar di perdagangan global.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar mengatakan, Indonesia mempunyai cadangan mineral penting yang dibutuhkan industri masa depan. Komoditas seperti nikel, bauksit, timah, dan tembaga bisa dimaksimalkan oleh Indonesia.

"Kerja sama tersebut sangat strategis karena Indonesia memiliki cadangan mineral strategis yang cukup besar, mulai dari nikel, bauksit, timah, tembaga, dan lainnya yang ke depan akan sangat dibutuhkan. Dengan deklarasi ASEAN tersebut, kita bisa punya pasar yang lebih luas, membuka peluang investasi, dan kerja sama pengolahan mineral," kata Bisman saat dihubungi, Senin (23/11).

Korsel memiliki keunggulan teknologi dalam industri baterai, material maju, dan manufaktur elektronik. Kombinasi sumber daya mineral Indonesia dengan kemampuan teknologi Korsel dinilai dapat mempercepat pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi dari sektor pertambangan hingga produksi barang jadi.

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"Korsel unggul dalam aspek teknologi industri baterai, material maju, dan manufaktur elektronik. Oleh karena itu, kerja samanya harus diarahkan pada transfer teknologi, pengembangan SDM, dan penguasaan teknologi," imbuhnya.

Pemerintah perlu memanfaatkan kondisi ini untuk membangun industri manufaktur. Saat ini Indonesia tidak boleh hanya berpaku pada ekspor bahan mentah.

Ia meyakini penguatan kerja sama tersebut juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global. "Manfaat jangka panjangnya cukup besar. Bagi Indonesia tentu peningkatan nilai tambah mineral, penguasaan teknologi, penciptaan tenaga kerja terampil, dan penguatan industri manufaktur nasional. Selain itu juga multiplier effect ekonomi," jelas Bisman.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, menilai langkah Menteri Bahlil memperkuat kemitraan mineral kritis dengan Korsel mencerminkan arah kebijakan hilirisasi yang semakin berorientasi pada penguasaan rantai nilai industri global. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan visi kemandirian industri Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sumber daya alam sebagai fondasi pengembangan industri nasional.

"Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerjemahkan visi kemandirian industri Presiden Prabowo Subianto melalui kemitraan mineral kritis dengan Korea Selatan merupakan pergeseran dari resource nationalism yang bersifat proteksionis-ekstraktif menuju kebijakan industri berorientasi rantai nilai global," ujar Bonti.

Bonti menjelaskan, Korsel merupakan mitra strategis karena memiliki ekosistem manufaktur kelas dunia, termasuk perusahaan baterai seperti LG Energy Solution, SK On, dan Samsung SDI, serta industri semikonduktor Samsung dan SK Hynix. Kemitraan ini juga dinilai memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas hilirisasi dari industri baterai kendaraan listrik menuju produksi material elektronik, komponen presisi, dan bahan baku semikonduktor.