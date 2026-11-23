JawaPos.com - Pakar eksplorasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Profesor Wawan Gunawan A Kadir menilai positif upaya anak usaha PT Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam mengakuisisi hak partisipasi Moeve, Cekungan Berkine, Aljazair.

"Akuisisi tersebut menunjukkan bahwa Pertamina melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) masuk ke dalam kualifikasi operator migas kelas dunia," ujar dia di Jakarta, Sabtu.

Predikat sebagai operator migas internasional, lanjutnya, bukan hanya karena faktor kepemilikan atas sumur produksi migas di luar negeri, namun tak kalah penting, Pertamina harus terus meningkatkan volume produksi sumur-sumur di luar negeri tersebut, sehingga relatif lebih baik dibandingkan sumur-sumur di dalam negeri.

"Dengan demikian, masyarakat internasional semakin percaya kepada kinerja PHE atau Pertamina," ujar dia dalam keterangannya.

Wawan mengatakan akuisisi lapangan migas luar negeri berkontribusi dalam memperkuat cadangan migas nasional. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari konsistensi Pertamina dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional.

Namun, tambahnya, konsistensi keberlanjutan produksi migas nasional tersebut sangat tergantung pada kondisi reservoir dari sumur-sumur yang diakuisisi.

"Tetapi secara umum, saat ini jika 5-6 sumur eksplorasi mendapatkan satu sumur yang positif dengan volume masuk ke dalam kategori keekonomian, maka bisa dikatakan sukses," katanya.

Menurut dia, mendapatkan sumur-sumur produksi baru dari pihak lain seperti akuisisi tiga lapangan migas di Cekungan Berkine, Aljazair, memang menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat peningkatan produksi dari lapangan migas potensial. Sebab, jika hanya melalui kegiatan eksplorasi, tentu membutuhkan waktu relatif lama, sekitar 5-10 tahun.

Namun, Wawan berharap akuisisi tiga lapangan migas di Aljazair tersebut dilakukan melalui kajian mendalam tentang kondisi reservoir lapangan, termasuk sistem migrasi oil dan gas area lapangan dari basin, sebagai kitchen area tersebut.

Sebelumnya, awal November 2026, Pertamina, melalui perusahaan afiliasinya di Aljazair, PT Pertamina Algeria EP (PAEP), resmi menyepakati perjanjian akuisisi hak partisipasi (interest) Moeve di tiga lapangan hidrokarbon onshore di Cekungan Berkine, Aljazair.

Transaksi tersebut dilakukan PAEP dengan Cepsa Algérie, S.L.U. dan Cepsa (Rhourde El Rouni), S.L.U., yang merupakan anak perusahaan Moeve, salah satu perusahaan energi terintegrasi asal Spanyol.

Ketiga lapangan tersebut meliputi Rhourde el Khrouf (RKF), Bir el Msana (BMS), dan Ourhoud (ORD). Seluruh proses penyelesaian transaksi masih berlangsung, termasuk persetujuan dari otoritas terkait di Aljazair.

"Langkah ekspansi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan ketahanan energi nasional serta memperkuat portofolio bisnis hulu migas di kancah global," kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Upaya tersebut juga dilakukan di tengah upaya untuk terus meningkatkan produksi. Apalagi, hingga triwulan ketiga 2026, PHE terus menunjukkan kinerja positif.