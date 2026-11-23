JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak turun pada perdagangan Senin (23/11) pagi. Hal ini seiring sikap para pedagang mempertimbangkan kemunculan ekspor minyak mentah yang kuat dan prospek meningkatnya ketegangan di Timur Tengah di sisi lain.

Melansir Investing pada pukul 09.40 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,37 poin atau 0,41 persen ke level 89,58 dolar AS (USD) per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Senin (23/11) pagi sebesar USD 92,53 per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,35 poin atau 0,43 persen ke level USD 83,05 per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (20/11) pagi sebesar USD 83,00 per barel.

Melansir Bloomberg, Presiden Donald Trump menunda serangan baru menyusul pemilihan sela AS. Namun, ia mengatakan kepada seorang koresponden Fox News pada akhir pekan bahwa ia cenderung melanjutkan serangan terhadap Iran setelah Tahun Baru jika tidak tercapai kesepakatan.

“Arus pasokan saat ini dari Timur Tengah seharusnya menyebabkan penumpukan persediaan minyak global,” kata John Oh, ekonom di Commonwealth Bank of Australia. Akan tetapi, “pasar saat ini memperhitungkan premi sebesar USD 25 hingga USD 30 per barel berdasarkan kekhawatiran bahwa pertempuran antara AS dan Iran dapat meningkat.”

Selama akhir pekan, Iran kembali menyerang Bahrain yang menjadi tuan rumah pasukan AS sementara militan Houthi yang didukung Teheran terus menyerang Arab Saudi, termasuk ibu kota Riyadh.

Trump mengatakan dalam sebuah postingan di Truth Social bahwa Republik Islam Iran meluncurkan lebih banyak rudal dan drone pekan lalu dibandingkan periode mana pun dalam lebih dari setahun terakhir.