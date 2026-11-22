JawaPos.com - PT Medco E&P Tarakan berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) melalui sumur pengembangan GBD-B di Wilayah Kerja (WK) Tarakan, Kalimantan Utara.

Pada uji produksi awal, sumur tersebut mampu mengalirkan 500 barel minyak per hari dan 4 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

Capaian tersebut melampaui target awal produksi yang ditetapkan sebesar 300 barel minyak per hari dan 2 MMSCFD gas. Sumur GBD-B sendiri mulai berproduksi pada awal November 2026 setelah menyelesaikan proses pemboran.

Sumur tersebut dirancang untuk memproduksi minyak dan gas dari dua formasi berbeda melalui satu titik pemboran. Tambahan produksi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian lifting migas nasional pada akhir 2026 sekaligus menjaga kesinambungan pasokan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik di Pulau Tarakan.

Kepala Divisi Optimaliasi Cadangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Sri Andaryani, mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan potensi lapangan Mamburungan yang masih dapat dioptimalkan meski telah lama berproduksi.

“Hasil GBD-B menunjukkan bahwa lapangan Mamburungan yang telah lama berproduksi masih dapat dioptimalkan untuk menambah produksi nasional. SKK Migas mendorong KKKS untuk terus melanjutkan program pengeboran pengembangan,” ujar Sri dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/11).

Sementara itu, VP Relations and Security MedcoEnergi, Arif Rinaldi, mengatakan perusahaan akan melanjutkan kegiatan pengembangan di WK Tarakan melalui pemboran sumur GBD-A.

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