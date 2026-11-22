JawaPos.com - SKK Migas bersama PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) terus meningkatkan produksi dan mempercepat proyek strategis untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Saat ini, terdapat tiga proyek pengembangan yang terus berjalan sesuai rencana. Pertama, di Sumatra Selatan, ada Lapangan Sambar di Corridor PSC telah berproduksi pada November 2026.

Kedua, Lapangan Sakakemang yang ditargetkan onstream pada kuartal III 2027. Ketiga, di Jawa Timur, ada Lapangan Paus Biru di Sampang PSC yang ditargetkan onstream pada kuartal IV 2027.

Sebagai bagian dari strategi pengembangan organik, emiten bursa dengan kode ticker MEDC ini juga telah memulai kegiatan seismik di dua blok baru. Keduanya yakni Blok Amanah di Sumatra Selatan dan Blok Nawasena di Jawa Timur.

Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi, Amri Siahaan, menyampaikan bahwa pertumbuhan di tengah ketidakpastian global menuntut disiplin investasi, keunggulan operasional, dan pengelolaan aset serta biaya yang efisien.

"Kolaborasi yang kuat antara SKK Migas dan KKKS menjadi kunci untuk mendukung target produksi migas yang ditetapkan permerintah," ujarnya dalam National Media Engagement (NME) 2026 yang digelar SKK Migas dan MedcoEnergi, 14-15 November 2026.

Dipaparkan, pada semester I 2026, produksi minyak dan gas MedcoEnergi mencapai 170,1 ribu barel setara minyak per hari (MBOEDP), atau naik 19 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).

Peningkatan produksi migas ditopang produksi eksisting, ditambah Lapangan Forel dan Terubuk di Natuna serta beroperasinya Senoro Phase 2A dan Bualuang Renewal Plan-Phase I.

Di sektor ketenagalistrikan, penjualan listrik PT Medco Power Indonesia mencapai 2.323 GWh, tumbuh 16,5 persen, dengan 26 persen dari kapasitas terpasang bruto 1.012 MW berasal dari energi terbarukan.

Dalam sesi diskusi bertema "Masa Depan Industri Energi: Tumbuh di Tengah Tantangan Global" tersebut, CEO Medco Power Indonesia, Eka Satria menyampaikan, lebih dari 20 tahun beroperasi, saat ini total kapasitas IPP serta O&M sekitar 3.400 MW. Pihaknya berkomitmen terus memperkuat portofolio pembangkit gas, panas bumi, dan surya.

"Kami hadir sebagai IPP yang mengubah sumber daya energi menjadi pasokan listrik yang andal, sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih. Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan domestik dan memperkuat kemandirian energi, serta dalam jangka panjang berpeluang turut mendukung kebutuhan energi regional," ujarnya.

Sementara itu Kepala Departemen Komunikasi SKK Migas, Hadariat Kuncara Zakty, memaparkan prioritas hulu migas nasional: peningkatan produksi dan target lifting minyak, percepatan proyek, eksplorasi, serta penguatan iklim investasi.