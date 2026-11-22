JawaPos.com - Indonesia mendesak dunia mengevaluasi ketimpangan akses pendanaan iklim dalam pelaksanaan aksi pengendalian perubahan iklim global.

Hal tersebut diperlukan lantaran negara berkembang masih menghadapi keterbatasan pembiayaan dan dukungan teknologi, meskipun dituntut mempercepat upaya pengurangan emisi.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menilai pelaksanaan aksi iklim global masih berjalan tidak merata.

Ia mengatakan, peningkatan emisi dunia belum diimbangi dengan kemudahan akses pendanaan dan dukungan teknis bagi negara-negara berkembang.

"Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya," ujar Diaz dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/11).

Diaz mengatakan, evaluasi melalui Second Global Stocktake (GST2) perlu memperhatikan keseimbangan antara tuntutan pengurangan emisi dan dukungan yang diberikan kepada negara berkembang.

Menurut dia, pembiayaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas tidak boleh ditempatkan sebagai aspek pelengkap dalam agenda perubahan iklim.

Sebagai informasi, Global Stocktake merupakan mekanisme evaluasi kolektif setiap lima tahun yang diamanatkan dalam Persetujuan Paris (Paris Agreement).

Mekanisme tersebut digunakan untuk mengukur kemajuan dunia dalam memenuhi target penanganan perubahan iklim, termasuk membatasi kenaikan suhu global.

Indonesia menilai, hasil evaluasi sebelumnya atau First Global Stocktake (GST-1) belum sepenuhnya diterjemahkan secara seimbang ke dalam kebijakan aksi iklim nasional.

Diaz mencontohkan, hasil GST-1 memang menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia.

Namun, tindak lanjutnya dinilai masih lebih banyak berfokus pada mitigasi atau pengurangan emisi dibandingkan dukungan pendanaan dan sarana implementasi lainnya.

"Hasil GST-1 telah menjadi salah satu masukan dalam penyusunan NDC Kedua Indonesia. Namun, tindak lanjutnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi, sementara pendanaan dan sarana implementasi lainnya mendapatkan perhatian yang relatif lebih sedikit," ujarnya.

Karena itu, Indonesia mendorong GST2 menjadi momentum untuk memperbaiki ketimpangan tersebut. Pemerintah menginginkan evaluasi global tidak hanya menyoroti target penurunan emisi, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan adaptasi, pendanaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas negara berkembang.

Diaz menegaskan, seluruh upaya tersebut harus tetap mengacu pada prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kapabilitas masing-masing negara atau Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).

"Indonesia berharap GST-2 dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek mitigasi dan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas, dengan tetap memperhatikan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities," ungkapnya.

Melalui peluncuran GST2, komunitas internasional mulai memetakan kesenjangan pelaksanaan aksi iklim secara lebih menyeluruh. Bagi Indonesia, keberhasilan evaluasi tersebut tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan target pengurangan emisi yang disepakati negara-negara.