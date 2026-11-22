JawaPos.com - Indonesia mencatat tujuh capaian kerja sama perdagangan karbon dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) 9-20 November di Antalya, Turki. Salah satu capaian utama yakni kesepakatan perdana Indonesia melalui skema Pasal 6.2 Persetujuan Paris dengan target penurunan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).

Kesepakatan tersebut melibatkan PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) selaku pengelola Norwegian Article 6 Climate Action Fund. Kerja sama itu menargetkan pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂e sampai 2038 melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung yang dilengkapi baterai.

Selain kerja sama PLN dan GGGI, terdapat dua perjanjian lain yang ditandatangani langsung di Paviliun Indonesia. Yakni, kerja sama Pertamina dan Inhutani untuk konservasi hutan Rangkong Basaken serta kerja sama PGN dan Unilever dalam pengembangan biometana.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriyono mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat posisi dalam perdagangan karbon global. Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan kredit karbon yang ditawarkan memiliki kualitas, integritas, dan kepastian hukum.

"Kami ingin menjadi pasar yang berintegritas. Dengan integritas, Indonesia bisa menjadi pemain dominan dalam perdagangan karbon global, karena kita memiliki hutan, mangrove, dan proyeknya, dan kini kita memiliki aturan yang dapat dipercaya," ujar Diaz dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/11).

Selain tiga perjanjian tersebut, CarbonNex mencatat mobilisasi pembiayaan transisi energi oleh PLN mencapai USD 2,94 miliar. Dari jumlah itu, sebesar USD 1,1 miliar berasal dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

PLN juga menandatangani kontrak jual beli listrik dan surat minat atau letter of intent untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air, surya, dan angin dengan kapasitas sekitar 330 megawatt.

Peluang investasi lainnya dijajaki melalui sesi Carbon Project Pitching. Sebanyak 17 pengembang proyek nasional mempresentasikan 30 proyek aksi iklim kepada calon mitra dan investor internasional. Proyek tersebut mencakup sektor kehutanan, energi, pertanian, dan pengelolaan sampah. Dari total proyek yang dipaparkan, enam di antaranya merupakan proyek karbon biru. Empat proyek berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

ICCP Perluas Kemitraan Internasional

Dalam rangkaian COP31, KLH/BPLH juga meluncurkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) pada 10 November 2026. Platform tersebut dirancang untuk menghubungkan prioritas nasional dengan dukungan keahlian, teknologi, dan pembiayaan dari mitra internasional melalui delapan Paket Dukungan Prioritas atau Priority Support Packages.

Hingga penutupan CarbonNex, delapan mitra telah memaparkan bentuk dukungannya. Mulai dari dekarbonisasi industri, penguatan registri karbon, hingga pendampingan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris.

KLH/BPLH juga menggelar sepuluh pertemuan bilateral dengan sejumlah calon mitra, di antaranya Rubicon, WWF, BeZero Carbon, dan GenZero. Dari pertemuan tersebut, terdapat empat calon mitra yang menyampaikan minat untuk memulai proyek percontohan di sektor pengelolaan sampah.

Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Haryo Pambudi, mengatakan ICCP menjadi instrumen penting untuk memperluas kerja sama internasional Indonesia, khususnya dalam implementasi Pasal 6.2 Persetujuan Paris.

Menurut dia, Indonesia tidak hanya menjalin kerja sama dengan Norwegia, tetapi juga telah memiliki kemitraan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Haryo mengatakan Sejumlah mitra internasional saat ini masih dalam tahap penyiapan kerja sama melalui ICCP.

“Hal ini penting untuk memperkuat kerja sama Indonesia, terutama dalam implementasi Pasal 6.2. Selain kerja sama dengan Norwegia, Indonesia juga telah memiliki kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Dukungan para mitra tersebut akan kami manfaatkan untuk mempersiapkan tindak lanjut bersama kementerian, lembaga, dan sektor terkait pada 2027," jelas Haryo.

Perkuat Tata Kelola Kredit Karbon

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat tata kelola perdagangan karbon untuk meningkatkan kepercayaan investor global.

Diaz menilai tantangan utama pasar karbon internasional bukan terletak pada ketersediaan kredit karbon, melainkan kualitas dan keabsahan kredit yang diperdagangkan.

"Dunia tidak kekurangan kredit karbon. Yang kurang adalah kredit yang berintegritas, memiliki otorisasi, dan disertai corresponding adjustment," ucapnya.

Dia memaparkan, dalam 18 bulan terakhir pemerintah telah membangun fondasi regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 beserta aturan pelaksanaannya.

Pemerintah juga telah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Melalui sistem tersebut, setiap transaksi karbon diwajibkan tercatat paling lambat dua hari kerja.

Selain itu, SRUK mulai dihubungkan dengan registri internasional, yang diawali melalui kerja sama dengan Verra. Integrasi tersebut sejalan dengan pengembangan interoperabilitas registri global untuk memastikan ketertelusuran transaksi sekaligus mencegah penghitungan ganda pengurangan emisi.

Dari sisi kesiapan proyek, pemerintah mencatat terdapat 47 proyek dalam skema sertifikasi nasional yang berpotensi menurunkan emisi sekitar 4,6 juta ton CO₂e per tahun. Lima proyek di antaranya telah siap menerbitkan kredit karbon.

Sementara itu, terdapat 86 proyek di sektor energi yang telah disiapkan dengan potensi penurunan emisi mencapai 22 juta ton CO₂e.

Meski demikian, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Di antaranya menuntaskan konsultasi publik terkait regulasi otorisasi dan corresponding adjustment, serta menyusun peta jalan nasional perdagangan karbon.

Pemerintah juga perlu meningkatkan pemahaman pemerintah daerah agar inisiatif penurunan emisi di tingkat lokal dapat terhubung dengan manfaat ekonomi karbon. Salah satu contohnya melalui kegiatan penanaman mangrove seluas 300 hektare di tingkat kabupaten.

Seluruh kemitraan dan dukungan yang dimobilisasi melalui ICCP selanjutnya akan dikonsolidasikan bersama kementerian, lembaga, dan sektor terkait pada 2027.

Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) dan Second NDC periode 2031–2035.