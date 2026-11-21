JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia tengah membidik pasar karbon internasional mandatory. Termasuk diantaranya Jepang dan CORSIA yang butuh jutaan ton kredit karbon.

Langkah itu diambil oleh Pemerintah Indonesia di bawah mekanisme Article 6 Paris Agreement. Tujuannya untuk mengoptimalkan potensi karbon dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam. Peluang itu terbuka lebar dengan permintaan dari Singapura, Jepang, dan skema penerbangan internasional ICAO-CORSIA.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti, pasar karbon internasional membutuhkan kredit berkualitas tinggi dengan integritas yang terjamin, termasuk pencegahan penghitungan ganda atau double counting dan transparansi pencatatan karbon.

”Jalur transaksi karbon hutan melalui Article 6 membutuhkan tata kelola yang jelas, penghitungan yang kredibel, perlindungan lingkungan dan sosial, akuntansi yang transparan, serta skema yang layak secara komersial bagi investor dan pembeli,” ungkap Laksmi dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu (21/11).

Merujuk data BloombergNEF 2025, potensi karbon hutan Indonesia saat ini mencapai 13,4 gigaton CO₂. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham mengungkapkan bahwa kebutuhan kredit karbon NbS melalui mekanisme Article 6 Paris Agreement sangat besar dan mendesak. Diantaranya, untuk pasar Singapura, Jepang lewat JCM, dan ICAO-CORSIA.

”Saat ini, Singapura mengizinkan penggunaan kredit karbon internasional untuk mengimbangi maksimal 5 persen emisi kena pajak perusahaan Singapura,” kata Ilham dalam keterangan yang sama.

Khusus untuk Jepang, target mitigasi internasional kumulatif sekitar 100 juta ton CO₂ sampai 2030 dari seluruh negara mitra. Indonesia tengah menjajaki secara intensif kerja sama JCM dengan Jepang, dengan memasukkan gambut, dan mangrove sebagai aspek penting untuk membuka akses pasar tersebut.

”Peluang lainnya berasal dari ICAO-CORSIA, yang diperkirakan membutuhkan 200-250 juta unit karbon yang memenuhi syarat hingga Januari 2028,” ungkap Ilham.

Dia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 tahun 2026. Selain itu, ketentuan mengenai otorisasi transfer hasil mitigasi ke luar negeri dan pengaturan teknis perdagangan karbon sektor kehutanan juga disiapkan.