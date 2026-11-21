JawaPos.com - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperkuat kemitraan untuk meningkatkan peluang mengolah mineral menjadi produk bernilai tambah dan memperkuat kemampuan industri energi nasional.

"Hubungan kita, menurut kami, terus berkembang dari kekuatan menuju kekuatan. Kita bekerja sama di semua bidang, khususnya ekonomi, tetapi juga di berbagai bidang strategis lainnya. Kita telah mencapai pemahaman yang semakin sejalan," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral di Shenzhen, Jumat (20/11).

Dalam pertemuan itu merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT APEC 2026 tersebut membahas kemitraan kedua negara, termasuk ekonomi dan investasi. Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diterima langsung oleh Presiden RRT Xi Jinping.

Sejalan dengan arah yang disampaikan Presiden, Menko Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya menerjemahkan penguatan kemitraan Indonesia-Tiongkok ke dalam kerja sama konkret di sektor energi dan mineral. Hilirisasi dan alih teknologi menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Bapak Presiden sudah membuka jalan bagi penguatan kemitraan ini. Tugas kita memastikan kerja sama tersebut memperkuat industri di dalam negeri, membawa teknologi, dan membuka lapangan kerja. Sumber daya yang kita miliki harus menghasilkan nilai tambah yang semakin besar bagi rakyat," ujar Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bahlil juga mendorong kerja sama itu disertai alih teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan pasokan energi. Di bidang mineral, kerja sama kedua negara telah memiliki landasan melalui dua nota kesepahaman yang ditandatangani pada 9 November 2024.

Keduanya mencakup kerja sama mineral hijau antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan RRT (MOFCOM), serta kerja sama sumber daya mineral dengan National Development and Reform Commission (NDRC).

Cakupannya meliputi pengolahan dan pemurnian mineral, pengembangan investasi dan infrastruktur, serta peningkatan teknologi. Penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola juga menjadi bagian dari kerja sama pengembangan industri mineral yang berkelanjutan.

Kemitraan industri Indonesia dan Tiongkok antara lain tercermin dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi oleh konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan Karawang, Jawa Barat. Proyek yang peletakan batu pertamanya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 29 Juni 2025 tersebut dirancang mengintegrasikan penambangan dan pengolahan nikel, produksi material dan sel baterai, hingga daur ulang baterai.

Di sektor energi terbarukan, kemitraan Trina Solar dengan mitra Indonesia melalui PT Trina Mas Agra Indonesia telah menghadirkan fasilitas produksi sel dan modul surya di Kendal, Jawa Tengah. Keberadaan manufaktur ini mendukung penguatan rantai pasok dalam negeri untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.

Keterlibatan perusahaan Tiongkok dalam pengembangan sektor gas Indonesia juga tercermin dalam pembangunan fasilitas LNG terapung (floating liquefied natural gas/FLNG) proyek Genting oleh Wison New Energies di Tiongkok. Fasilitas berkapasitas rancangan 1,2 juta ton LNG per tahun tersebut disiapkan untuk mengolah gas dari Lapangan Asap Kido Merah di Blok Kasuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

"Kerja sama energi harus menjawab kebutuhan nasional. Kita ingin pasokan energi semakin andal, industri pendukung tumbuh di Indonesia, dan tenaga kerja kita mampu menguasai teknologinya. Investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan manfaat bagi masyarakat sekitar," tegas Bahlil.