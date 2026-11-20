JawaPos.com - Aktivitas pertambangan timah tidak hanya berkaitan dengan proses pengambilan dan pengolahan bijih, tetapi juga pengelolaan lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang dipelajari para finalis MediaMIND saat mengunjungi wilayah operasional PT Timah di Kundur Area, Kepulauan Riau, Kamis (23/10).

Dalam kunjungan tersebut, tampak terlihat langsung aktivitas penambangan lepas pantai menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) 88 dan KIP 20. Didapati pula penjelasan mengenai tahapan penambangan, pengelolaan wilayah tambang laut, hingga proses pengolahan dan pemurnian bijih timah.

Didampingi Department Offshore Mining Kundur Area PT Timah, Zulfikar, para peserta turut mempelajari rangkaian proses bisnis perusahaan. Kegiatan itu melengkapi kunjungan sebelumnya ke PT Timah Industri untuk melihat proses hilirisasi produk timah.

Di luar kegiatan produksi, para finalis juga meninjau sejumlah program pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut meliputi reklamasi laut, penanaman mangrove, pengembangan UMKM, pendampingan kelompok tani, serta pembangunan talud pantai untuk mengurangi risiko abrasi.

Finalis MediaMIND, Yosep Indra Praja, mengatakan, kunjungan tersebut memberinya pemahaman lebih luas mengenai penerapan praktik pertambangan yang baik atau good mining practice di PT Timah.

“Penerapan good mining practice oleh PT Timah terbukti bukan hanya berkaitan dengan aktivitas penambangan, tetapi mencakup keseluruhan proses bisnis dari hulu hingga hilir,” ungkapnya.

Selain praktik pertambangan, Yosep juga melihat pengembangan Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Elements (REE) sebagai salah satu peluang strategis yang dapat dikembangkan dalam industri timah ke depan.

Sementara itu, finalis lainnya, Wishnu Bagus Prasetyo, menilai program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT Timah memberikan manfaat bagi warga di sekitar wilayah operasional.

Ia juga tertarik menggali pandangan pemerintah desa mengenai kondisi wilayah sebelum dan selama aktivitas pertambangan berlangsung. Termasuk harapan masyarakat terhadap keberlanjutan daerah ketika kegiatan pertambangan nantinya berakhir.

Head of Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika menjelaskan, MediaMIND menjadi sarana untuk memahami industri pertambangan secara langsung.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka ruang yang lebih luas bagi para jurnalis untuk melihat secara langsung bagaimana sektor pertambangan dijalankan, bagaimana proses hilirisasi dilakukan, serta bagaimana perusahaan berupaya menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan daerah," katanya.

Dalam rangkaian selanjutnya, peserta MediaMIND mengunjungi sejumlah wilayah operasional perusahaan anggota Grup MIND ID, termasuk area pertambangan PT Timah di Kepulauan Riau.