JawaPos.com - PT PLN (Persero) memobilisasi pembiayaan transisi energi senilai USD 2,94 miliar dalam ajang Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan infrastruktur pendukungnya.

Selain mobilisasi pembiayaan, PLN juga mencatat sejumlah capaian dalam pengembangan energi bersih. Di antaranya penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA), enam kontrak jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), serta dua Letters of Intent (LoI) untuk proyek EBT.

Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan keberhasilan mobilisasi pembiayaan transisi energi senilai USD 2,94 miliar mencerminkan kepercayaan mitra internasional terhadap agenda transisi energi Indonesia, sekaligus menjadi dukungan penting bagi implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Ia mengatakan, transisi energi membutuhkan investasi besar dan kolaborasi jangka panjang. Dukungan pembiayaan dari berbagai mitra internasional ini menjadi modal penting bagi PLN.

“Untuk merealisasikan pengembangan pembangkit energi terbarukan dan infrastruktur pendukungnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap peluang kolaborasi dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata yang memberikan manfaat bagi Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan energi nasional,” ujar Suroso dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (20/11).

Dari sisi pengembangan proyek, enam PPA dan dua LoI yang ditandatangani PLN mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tenaga surya (PLTS), dan tenaga bayu (PLTB). Sejumlah proyek tersebut juga dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai.

Proyek yang masuk dalam kesepakatan tersebut antara lain PLTA Redelong berkapasitas 18 megawatt (MW), PLTA Pakkat-2 sebesar 45 MW, PLTA Besai-2 sebesar 20 MW, dan PLTA Salu Uro sebesar 95 MW.

Selain itu, terdapat PLTS Timor-1 dan PLTS Timor-2 yang masing-masing berkapasitas 5 MW, PLTS Betun sebesar 0,6 MW, serta PLTS Sumbawa-Bima sebesar 10 MW. Proyek PLTS tersebut turut dikembangkan dengan dukungan BESS.

PLN juga mengembangkan PLTB Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dengan kapasitas 70 MW dan 60 MW yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai.

Suroso menjelaskan, penandatanganan PPA menjadi tahapan penting untuk mendorong proyek EBT dari proses pengadaan menuju realisasi investasi dan pembangunan.

Suroso menjelaskan, penandatanganan PPA menjadi tahapan penting dalam memastikan proyek-proyek EBT bergerak dari proses pengadaan menuju realisasi investasi dan pembangunan.

“Penandatanganan PPA menunjukkan bahwa proyek-proyek yang direncanakan dalam RUPTL terus bergerak menuju tahap implementasi. Kami terus mendorong agar proses pengadaan energi terbarukan dapat menghasilkan kontrak komersial yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak, sehingga pembangunan proyek dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selain pengembangan pembangkit, PLN juga memperluas layanan listrik hijau bagi pelanggan industri melalui pengembangan Time-Based Renewable Energy Certificate (T-REC) bersama Princeton Digital Group (PDG).

Produk tersebut memungkinkan pencocokan atribut energi terbarukan berdasarkan waktu produksi dan konsumsi listrik. Dengan mekanisme itu, pelanggan, khususnya sektor industri dan pusat data, dapat memperoleh akses listrik hijau dengan transparansi yang lebih baik.

Di sisi lain, PLN juga menyiapkan sejumlah proyek EBT berskala besar untuk memperkuat pengembangan energi bersih ke depan. Proyek tersebut meliputi PLTS Mentari Nusantara II berkapasitas 1,39 gigawatt (GW), Program PLTB Bayu Nusantara sebesar 1,3 GW, serta Program PLTA Hydro Sulawesi sebesar 2,2 GW.

Ketiga program tersebut menjadi bagian dari tahapan lanjutan implementasi RUPTL 2025–2034. PLN berharap pengembangan proyek-proyek tersebut dapat menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur energi bersih di Indonesia.