JawaPos.com – Target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp) membutuhkan jutaan tenaga kerja terampil. Kebutuhan tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di sektor energi terbarukan.

Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN) Iwa Garniwa mengatakan, pihaknya mendapat amanah dari ASEAN Centre for Energy (ACE) dan Asia Photovoltaic Industry Association (APVIA) untuk menjadi pusat pengembangan kompetensi energi surya bagi perguruan tinggi di Indonesia.

"Target pengembangan PLTS 100 GWp yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan target PLTS dalam RUPTL itu membutuhkan jutaan tenaga kerja terampil, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut," kata Iwa dalam Wisuda ke-49 dan Pengambilan Sumpah Insinyur ke-3 ITPLN di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurutnya, ITPLN siap bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menyiapkan tenaga profesional dan talenta terampil guna memenuhi kebutuhan industri energi surya.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, PT PLN (Persero) juga berkomitmen memperluas peluang kerja bagi lulusan ITPLN melalui penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan industri.

Direktur LHC PLN Nurlely Aman mengatakan, PLN akan membuka ekosistem bisnis dan jaringan mitranya agar lulusan ITPLN memiliki kesempatan berkarier, baik di lingkungan PLN maupun perusahaan lain dalam sektor ketenagalistrikan.

"Saya sebagai pengelola Human Capital mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mendekatkan hubungan antara pendidikan dengan dunia kerja. Sehingga ananda-ananda yang telah wisuda ini tidak terlalu lama untuk memperoleh pekerjaan sesuai profesinya masing-masing," ujar Nurlely.

Dia menjelaskan, peluang kerja tersebut tidak terbatas di PLN. Lulusan ITPLN juga berkesempatan berkarier di perusahaan pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP), vendor konstruksi, hingga mitra usaha dalam ekosistem ketenagalistrikan.

Saat ini, sebanyak 525 mahasiswa ITPLN telah masuk program ikatan kerja dengan PLN. Perusahaan juga tengah menyeleksi alumni terbaik ITPLN untuk memperoleh kesempatan bergabung. Meski memiliki hubungan erat dengan kampus tersebut, proses rekrutmen tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.