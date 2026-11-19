

JawaPos.com - Pemerintah diminta memperbaiki tata kelola energi. Subsidi yang diberikan harus tepat sasaran agar tidak menjadi beban APBN. Terlebih gejolak global yang berdampak pada krisis Selat Hormuz masih terus terjadi.

Pemerintah Indonesia sejauh ini mempertahankan harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg hingga 31 Desember 2026 demi menjaga daya beli masyarakat. Padahal harga keekonomian bensin sudah berada di kisaran Rp 20 ribu per liter.

Tenggara Strategics menilai, subsidi energi harus tepat sasaran untuk mengantisipasi situasi ini. Melonjaknya harga minyak mentah dunia mengakitbkan tekanan besar bagi keuangan negara. Sebab, jumlah impor Indonesia masih tinggi. Kondisi ini diperparah dengan melemahnya rupiah terhadap dolar pada pertengahan November 2026.

Persoalan subsidi tidak berhenti pada besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah. Disparitas harga antara produk bersubsidi dan nonsubsidi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat.

Kenaikan harga produk nonsubsidi, seperti Pertamina Dex, Dexlite, Pertamax Turbo, dan LPG 12 kg, mendorong sebagian konsumen beralih ke produk bersubsidi. Pengguna Pertamax berpotensi beralih ke Pertalite, sementara pengguna Pertamina Dex dan Dexlite dapat beralih ke Solar. Kenaikan harga LPG 12 kg juga meningkatkan risiko peralihan konsumsi ke LPG 3 kg.

Pemerintah telah menaikkan perkiraan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi tahun 2026 menjadi sekitar Rp 500 triliun. Di sisi lain, Pertamina juga menghadapi tekanan likuiditas akibat kewajiban pembayaran pemerintah yang belum diselesaikan. Piutang subsidi dan kompensasi Pertamina bahkan sempat mencapai Rp 166,8 triliun pada awal Agustus.

“Menjaga harga energi tetap terjangkau merupakan langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan penataan subsidi yang lebih tepat sasaran. Tanpa perbaikan mekanisme penyaluran, kenaikan harga energi global akan terus memperbesar beban APBN dan berisiko mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya,” ujar Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, Kamis (19/11).

Pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran tahun 2027 bisa menutup kondisi ini. Sebab, APBN 2027 disusun berdasarkan asumsi harga minyak USD 75 per barel. Sedangkan volume Solar dan LPG 3 kg bersubsidi ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun ini.

Kondisi ini bisa menjadi alarm bagi keuangan negara bila harga minyak dunia tidak kunjung turun. Perlu ada mekanisme penyaluran subsidi yang efektif.

Pengalaman Malaysia dapat menjadi salah satu referensi dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi. Negara tersebut menerapkan mekanisme subsidi yang melekat pada penerima, bukan semata-mata pada produk.

Melalui mekanisme tersebut, bensin dan solar yang sama dapat dijual dengan dua harga. Harga bersubsidi hanya diberikan kepada warga yang telah terverifikasi melalui kartu identitas dan memperoleh kuota bulanan.