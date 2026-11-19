JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait dengan ledakan yang terjadi di Kilang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Rabu (18/11).

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, ledakan terjadi pada Tangki Nomor T-143 sekitar pukul 09.30 WIB. Saat kejadian, kilang dalam kondisi tidak beroperasi karena tengah menjalani proses pemeliharaan dan pembersihan.

"Kondisi kilang tidak beroperasi ketika kegiatan pembersihan sedang dilakukan," ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (19/11).

Dwi Anggia mengatakan, kebakaran yang terjadi setelah ledakan telah berhasil dipadamkan. Tim di lapangan juga telah melakukan proses pendinginan sehingga kondisi di area kilang kini terkendali.

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Meski demikian, insiden tersebut mengakibatkan seorang pekerja dari pihak ketiga mengalami luka bakar serius. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.00 WIB.

"Dengan berat hati kami sampaikan, korban meninggal dunia pada pukul 17.00 sore tadi. Kami dari Kementerian ESDM menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) telah berada di lokasi bersama aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi.

Ia mengatakan, penyelidikan tersebut dilakukan guna mengungkap penyebab ledakan, termasuk kondisi saat proses pemeliharaan berlangsung.

"Kementerian ESDM melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas, saat ini sudah berada di lokasi bersama aparat penegak hukum, untuk melakukan investigasi mendalam guna mengetahui penyebab terjadinya ledakan," ucapnya.

Selain penanganan di lokasi, ia menyebut bahwa informasi mengenai foto dan video yang beredar di masyarakat dan dikaitkan dengan insiden di Kilang PPSDM Migas Cepu.

Dwi Anggia menjelaskan bahwa sebagian dokumentasi tersebut merupakan rekaman kebakaran di Central Processing Plant (CPP) Gundih pada 2020, yang merupakan kejadian berbeda.

"Sebagian dokumentasi yang beredar merupakan visual dokumentasi kebakaran di Central Processing Plant (CPP) Gundih pada tahun 2020 lalu, yang merupakan kejadian berbeda," ungkapnya.